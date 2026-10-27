Delcy Rodríguez emite advertencia tras llegada de María Corina Machado: “Que nadie se entrometa” en la “estabilidad” de Venezuela

La presidenta interina de Venezuela advirtió a “sectores radicales” no entrometerse en la “estabilidad” del país, al comenzar una gira regional poco después del regreso de la líder opositora María Corina Machado.

Marco Rubio reveló qué hay que hacer en Venezuela antes de que haya elecciones; se supo que “desaconsejó” a María Corina

La premio Nobel de la Paz estaba en el exilio desde diciembre de 2025 cuando salió del país para recibir el galardón. El domingo apareció de forma sorpresiva en Barquisimeto, desde donde recorrió unos 400 kilómetros por tierra hasta Caracas acompañada de miles de seguidores que se volcaron a las calles a recibirla.

Este martes, 27 de octubre, la mandataria interina Delcy Rodríguez comenzó una gira por los mismos estados por los que pasó Machado, en un multitudinario recorrido que calificó de “show”.

#EnVideo📹 | Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, precisó que el pueblo venezolano sabe cómo superar las dificultades y, sobre todo, hacerlo en paz. "No se trata de una persona en Miraflores, se trata del pueblo venezolano que organizado decide su destino", puntualizó. — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 27, 2026

“Que nadie se entrometa” en el proceso para preservar “la tranquilidad”, “estabilidad” y “crecimiento económico” del país, dijo Rodríguez sin mencionar directamente a Machado ante una multitud en el estado Aragua, vecino de Caracas.

“Yo sé que hay quienes están hambrientos de poder, yo sé que hay quienes hacen malabarismos, todo tipo de show por el poder”, agregó la presidenta interina, que gobierna bajo fuerte presión de Washington tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Una multitud le coreaba “¡Delcy avanza, tú tienes mi confianza!”, y Rodríguez, de manera poco habitual, bailaba, saltaba y cantaba, según imágenes de la televisión estatal.

“Yo aspiro a que sectores radicales abandonen para siempre la violencia”, indicó Rodríguez al cuestionar las protestas que brotan en el país por los constantes racionamientos eléctricos.

Delcy Rodríguez, brinda un discurso ante cientos de seguidores Foto: x/@presidencialve1

Durante el recorrido de Machado hasta Caracas, muchos de sus partidarios exigían una convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela tras la caída de Maduro, cuya controvertida reelección en 2024 dejó una ola de represión con 28 muertos y más de 2.400 detenidos.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su gobierno dijo hace semanas a las autoridades interinas de Venezuela que la líder opositora María Corina Machado debería poder regresar a su país sin problemas.

Rubio habló en conferencia de prensa telefónica un día después del sorpresivo regreso de Machado a Caracas tras pasar casi un año exiliada.

María Corina Machado en Venezuela. Foto: @ConVzlaComando

“Hace semanas y semanas hablamos con las autoridades interinas”, declaró a periodistas, y añadió que Washington explicó que a Machado “se le debería permitir regresar sin contratiempos”.