Estados Unidos habría confirmado que Flávio Bolsonaro huyó de Brasil con rumbo a la Florida, luego de su derrota electoral contra Luiz Inácio Lula da Silva del domingo.

La información llegó por cuenta de varios informes de CNN, El Mundo y Reuters, que hablan acerca de que funcionarios estadounidenses confirmaron el vuelo del senador brasileño.

Según la información conocida hasta el momento, Flávio Bolsonaro habría huido de Brasil hacia la frontera con Argentina para posteriormente abordar un avión en horas de la mañana de este martes con el fin de dirigirse hacia los Estados Unidos, todo en medio de una operación de la cual las autoridades brasileñas y argentinas niegan tener conocimiento.

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Esto recordando que los pasaportes de Flávio Bolsonaro fueron cancelados después de que no los entregara como le había ordenado la justicia, indicó el martes una fuente policial a la AFP.

Rumores, un avión privado y una investigación: la controversia por el supuesto viaje de Flávio Bolsonaro. Foto: Agência O Globo

La justicia lo había instado a entregar sus documentos, tras perder contra todo pronóstico el balotaje del domingo ante el presidente izquierdista Lula da Silva.

Bolsonaro, de 45 años, es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

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Flávio Bolsonaro, que no ha reconocido su derrota electoral, dijo el lunes que se le había prohibido dejar el país en un “intento de intimidarlo”, manifestó. “Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, dijo en un video unas horas antes de que se reportara su huida hacia Argentina y posteriormente a los Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro luego de las elecciones del domingo en Brasil. Foto: AP Photo/Eraldo Peres

Este martes, el portal argentino Infobae informó de que la aerolínea Baires Fly habría preparado un vuelo chárter para el senador desde territorio argentino rumbo a Estados Unidos. Aunque inicialmente se afirmaba que el senador no había tomado el vuelo, a raíz de la nueva información se conoce que salió del país.

Las autoridades argentinas desmintieron a su vez versiones difundidas por medios locales según las cuales Bolsonaro habría intentado salir de su país hacia a Argentina. “Es todo falso, nunca ingresó”, dijo a la AFP una fuente del ministerio argentino de Seguridad.

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Tras perder las elecciones, el excandidato conservador dijo que pediría una anulación del balotaje estimando que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula. El mandatario izquierdista, de 81 años, ganó el balotaje por casi 52% de los votos, frente a 48% para el conservador, una diferencia de más de 4 millones de votos.

Con información de AFP.