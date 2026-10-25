Flávio Bolsonaro no reconoce derrota contra Lula da Silva y anuncia que pedirá “anulación” de las elecciones

El conservador Flávio Bolsonaro dijo este domingo, 25 de octubre, que pedirá la anulación de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, tras perder frente al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

“Es imposible reconocer el resultado” y “voy a pedir la anulación de estas elecciones”, dijo en Brasilia el senador, quien arremetió contra la extensión de dos horas del horario de apertura de los centros de votación, una situación que benefició a Lula según el bolsonarismo.

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El senador aseguró que “lo que pasó hoy no fue algo normal. Fue algo inaceptable. Por primera vez en la historia, de un plumazo, se cambian las reglas del juego”, manifestó Bolsonaro, que posteriormente aseguró que dará una declaración más extendida hacia la prensa y la justicia, reclamando por el resultado de la elección.

El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de la oposición, vota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Río de Janeiro. Foto: AP Photo/Silvia Izuierdo

“Hubo una ruptura total de la igualdad entre los brasileños de distintos estados. Nunca voy a saber cuántos votos habría podido tener en los estados donde no se reabrieron las urnas. Es imposible reconocer”, dijo Bolsonaro.

El líder de la izquierda desafió los sondeos, tras haber perdido en la primera vuelta frente al hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022). Ningún candidato derrotado en primera vuelta había conseguido imponerse en la segunda, desde la primera elección directa en 1989 tras la dictadura en Brasil.

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Los brasileños “fueron a votar porque logramos convencerlos de que el voto era muy importante para garantizar la democracia”, dijo un exultante Lula a periodistas en Sao Paulo.

“Todo lo que me pasó en la vida fue un milagro”, dice Lula. Al ganar un cuarto mandato al frente de Brasil, contra la derecha bolsonarista y el desgaste de los años, el emblemático líder de izquierda entra todavía más en la historia.

Candidato presidencial Flávio Bolsonaro ejerció su derecho al voto. Foto: AP

Aunque era poco conocido cuando su padre lo ungió como heredero, Flávio Bolsonaro se presentó como una versión más moderada que el expresidente ultraderechista, condenado el año pasado por intento de golpe de Estado en 2022.

Trató de seducir, con promesas de cambio, a conservadores y votantes menos ideologizados, hartos de la inseguridad y del costo de vida. Sin embargo, su última semana de campaña estuvo marcada por el caos: su aprobación disminuyó, sus posibilidades en los mercados de apuestas se derrumbaron y recibió fuertes críticas por su desempeño en los debates contra Lula da Silva, quien, a sus casi 81 años, salió reforzado de las confrontaciones con el senador.

Con información de AFP.