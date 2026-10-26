¿Las elecciones en Brasil podrían ser anuladas?, estas son las opciones que tendría Bolsonaro, tras no reconocer los resultados

El candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, anunció que no reconocerá los resultados de la segunda vuelta de las elecciones celebradas este domingo, en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, ha logrado la reelección.

Rusia se pronuncia y envía un mensaje tras la victoria de Lula Da Silva en segunda vuelta electoral

En un discurso tras la entrega del resultado electoral, Bolsonaro dijo que su formación pedirá la anulación de los comicios tras la polémica prórroga del horario de votación.

En una declaración pública tras confirmarse la victoria de Lula con el 51,79% de los votos frente a su 48,21%, el representante del Partido Liberal (PL) ha calificado de “inaceptable” lo ocurrido durante la jornada electoral.

"Flávio Bolsonaro": Porque aseguró que no reconoce el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil y pedirá su anulación https://t.co/4nawfUqq3v — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 26, 2026

Sus críticas se centran en la decisión del juez del Tribunal Supremo Federal, Cristiano Zanin, de ampliar el horario de votación en todo el país durante dos horas debido a los problemas registrados con el transporte público.

Bolsonaro ha acusado a Zanin --al que se ha referido como “exabogado de Lula”-- de cambiar “las reglas del juego en medio del juego” y de “atropellar a la justicia electoral especializada” al tomar la decisión a las 05:01 p.m. hora local, momento en el que debían cerrar los colegios.

“Esto nunca había ocurrido en la historia de Brasil, hubo una ruptura total de la igualdad entre los brasileños de diversas ciudades y estados”, denunció el candidato.

El senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de la oposición, vota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Río de Janeiro. Foto: AP Photo/Silvia Izuierdo

Para conseguir que se anulen los comicios, el partido de Bolsonaro tendría que presentar una solicitud formal ante las autoridades competentes para que examinen los resultados electorales. Desde que Brasil recuperó la democracia, ninguna elección presidencial ha sido invalidada.

Existen precedentes de intentos similares. En 2014, la formación política que perdió las elecciones pidió una auditoría de los resultados; sin embargo, la investigación no encontró indicios que demostraran la existencia de fraude, por lo que el resultado original permaneció vigente, según un artículo del NY Times.

Los duros retos que tendrá Lula da Silva en su cuarto periodo en la presidencia de Brasil

Una situación parecida ocurrió en 2022, cuando el Partido Liberal cuestionó la derrota de Jair Bolsonaro. En aquella ocasión, la agrupación no consiguió aportar evidencias que sustentaran sus denuncias y, como consecuencia, recibió una sanción económica impuesta por un tribunal.

De acuerdo con Raquel Machado, profesora de la Universidad Federal de Ceará, entrevistada por el NY Times, el Partido Liberal, liderado por Flávio Bolsonaro, dispone de dos alternativas para cuestionar el resultado electoral.

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro votaron durante las primeras horas del día. Foto: AP

La primera consiste en solicitar una auditoría técnica que permita evaluar si las diferencias en las condiciones de votación influyeron en el desenlace de los comicios. Si se demostrara que estas irregularidades fueron determinantes, podría abrirse la posibilidad de anular las elecciones.

La segunda opción sería presentar una denuncia por abuso de poder ante el inspector general del Tribunal Superior Electoral.

Este procedimiento podría derivar en la inhabilitación de Luiz Inácio Lula da Silva y de su compañero de candidatura, Geraldo Alckmin, incluso si ambos ya hubieran tomado posesión de sus cargos.

Machado destacó que numerosos centros de votación habían cerrado sus puertas cuando se difundió la orden del Tribunal Supremo.

Asimismo, indicó que, después de las cinco de la tarde, según el horario local, no se había registrado un incremento considerable en la participación electoral.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se dirige a sus seguidores tras ganar un cuarto mandato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el domingo 25 de octubre de 2026. Foto: AP Photo/Andre Penner

Por su parte, el Partido de los Trabajadores, al que pertenece Lula, también podría recurrir a las autoridades electorales para impugnar los comicios, alegando las restricciones impuestas al funcionamiento de los autobuses públicos durante la jornada de votación.