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Entre lágrimas, Lula da Silva dio su primer discurso tras lograr su tercera reelección: “Fue una derrota de la mentira”

El mandatario brasileño tendrá su cuarto periodo desde el próximo 1 de enero, luego de su triunfo ante Flávio Bolsonaro.

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Redacción Mundo
25 de octubre de 2026 a las 9:01 p. m.
Lula da Silva da su primer discurso tras su triunfo.
Lula da Silva da su primer discurso tras su triunfo. Foto: AFP

El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva dijo este domingo, 15 de octubre, tras ser reelegido en el balotaje, que los brasileños votaron “para garantizar la democracia”.

Los brasileños “fueron a votar porque logramos convencerlos de que el voto era muy importante para garantizar la democracia” en Brasil, dijo Lula en sus primeras declaraciones tras imponerse al conservador Flávio Bolsonaro.

El mandatario reelecto dijo, además, que los votantes vencieron “la intromisión” desde el extranjero de las plataformas digitales y prometió regularlas.

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