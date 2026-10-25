Entre lágrimas, Lula da Silva dio su primer discurso tras lograr su tercera reelección: “Fue una derrota de la mentira”

El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva dijo este domingo, 15 de octubre, tras ser reelegido en el balotaje, que los brasileños votaron “para garantizar la democracia”.

Los brasileños “fueron a votar porque logramos convencerlos de que el voto era muy importante para garantizar la democracia” en Brasil, dijo Lula en sus primeras declaraciones tras imponerse al conservador Flávio Bolsonaro.

El mandatario reelecto dijo, además, que los votantes vencieron “la intromisión” desde el extranjero de las plataformas digitales y prometió regularlas.

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