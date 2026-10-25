Gustavo Petro se pronunció tras la victoria de Lula da Silva en Brasil; esto dijo

El expresidente de la República, Gustavo Petro, se manifestó en la noche del domingo tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que este triunfara sobre Flávio Bolsonaro en una reñida elección presidencial que le permitirá al líder de la izquierda brasileña tener un cuarto mandato.

“Se ha detenido el fascismo en América Latina en Brasil. El pueblo brasileño libre logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes; se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales”, aseguró el expresidente desde su cuenta de X.

El exmandatario cerró su mensaje con una felicitación al presidente brasileño. “Muy bien, Lula. Este es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad”, terminó Petro en su publicación del domingo.