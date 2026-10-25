Las probabilidades de victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la plataforma de apuestas Polymarket subieron a 92 %, todo mientras quedan pocas horas antes de que Brasil conozca el resultado de la segunda vuelta presidencial.

El presidente y candidato competía contra el senador Flávio Bolsonaro, que durante toda la campaña aparecía como favorito en ese mismo mercado por una amplia diferencia, pero ahora queda con apenas el 11 % de probabilidades de triunfo.

El desplome de Flávio Bolsonaro se aceleró en la tarde del domingo. Según el historial de precios de Polymarket, su probabilidad de victoria estaba cerca del 82 % a la 1:30 p. m., bajó al 71 % a las 4:15 p. m. y se situó en torno al 65 % a las 4:51 p. m. Lula superó a Flávio Bolsonaro en la plataforma la noche del domingo, en medio del conteo de los votos de la segunda vuelta.

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La caída coincidió con dos hechos de la jornada: la ampliación del horario de votación hasta las 7:00 p. m., hora de Brasilia, ordenada por el magistrado Cristiano Zanin, y la pausa del conteo por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Tras la primera vuelta del 4 de octubre, la probabilidad de Flávio Bolsonaro pasó de 63 % a cerca de 85 %. Ese día obtuvo 47,03 % de los votos válidos, frente a 45,16 % de Lula. El 9 de octubre llegó a 89 %, contra 11 % de Lula, su máximo registrado.

Desde entonces, el mercado se enfrió. Hacia el 19 de octubre, Flávio Bolsonaro estaba en 76,9 % y Lula en 23 %. El 23 de octubre seguía en 77 %. Volvió a subir el sábado hasta el 83,9 % y bajó el domingo.