La política colombiana reacciona a la victoria de Lula Da Silva en Brasil, quien va por su cuarto periodo presidencial

Brasil vivió el domingo la segunda vuelta presidencial, en la que fue reelegio hasta el 2031 a José Inagcio Lula Da Silva, quien llega a su cuarto mandato. Tras la polémica victoria, varios políticos en Colombia reaccionaron a los resultados.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que reconocía el triunfo de Lula, pues a pesar de las diferencias afirmó que tienen mucho por hacer para beneficio de los dos países.

“Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos”, dijo el mandatario colombiano.

En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia! El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas. Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 26, 2026

A su reacción también se sumó la del expresidente y opositor Gustavo Petro quien aseguró que “se ha detenido el fascismo en América Latina en Brasil”. Agregó lo siguiente:

“El pueblo brasileño libre logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes, se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales. Muy bien Lula. Este es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad”, precisó.

Se ha detenido el fascismo en America Latina en Brasil. El pueblo brasileño libre logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes, se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales. Muy bien Lula. Este es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2026

La congresista Jennifer Pedraza habló al respecto también en su cuenta de X, señalando que Lula es un “vocero continental de la lucha por la soberanía de los países latinoamericanos”.

“A llorar a la llorería. Lula Da Silva Presidente de Brasil y vocero continental de la lucha por la soberanía de los países latinoamericanos. Aunque las big tech y del Trumpismo hicieron de todo para detener su victoria, no pudieron. ¡Lo que hace un gran liderazgo como el de Lula!“, dijo.