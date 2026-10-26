Política

La política colombiana reacciona a la victoria de Lula Da Silva en Brasil, quien va por su cuarto periodo presidencial

El candidato brasileño logró más de 63 millones de votos.

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Redacción Semana
26 de octubre de 2026 a las 7:09 a. m.
Lula da Silva da su primer discurso tras su triunfo.
Lula da Silva da su primer discurso tras su triunfo. Foto: AFP

Brasil vivió el domingo la segunda vuelta presidencial, en la que fue reelegio hasta el 2031 a José Inagcio Lula Da Silva, quien llega a su cuarto mandato. Tras la polémica victoria, varios políticos en Colombia reaccionaron a los resultados.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que reconocía el triunfo de Lula, pues a pesar de las diferencias afirmó que tienen mucho por hacer para beneficio de los dos países.

“Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos”, dijo el mandatario colombiano.

A su reacción también se sumó la del expresidente y opositor Gustavo Petro quien aseguró que “se ha detenido el fascismo en América Latina en Brasil”. Agregó lo siguiente:

“El pueblo brasileño libre logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes, se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales. Muy bien Lula. Este es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad”, precisó.

La congresista Jennifer Pedraza habló al respecto también en su cuenta de X, señalando que Lula es un “vocero continental de la lucha por la soberanía de los países latinoamericanos”.

“A llorar a la llorería. Lula Da Silva Presidente de Brasil y vocero continental de la lucha por la soberanía de los países latinoamericanos. Aunque las big tech y del Trumpismo hicieron de todo para detener su victoria, no pudieron. ¡Lo que hace un gran liderazgo como el de Lula!“, dijo.