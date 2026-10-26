Este es uno de los perfiles que usaba Petro para contactar mujeres, según Deicy Jiménez: Es el nombre de un famoso filósofo francés

Una mujer identificada como Deicy Jiménez decidió contactar a Vicky Dávila, presidenta de SEMANA y, sin cubrir su rostro, denunció, entre varias cosas, que el expresidente Gustavo Petro le pagó servicios sexuales con contratos. Además, habló de una supuesta red conformada por al menos 40 mujeres que estaban al servicio del hoy exmandatario.

Tormenta política e indignación tras revelaciones de Deicy Jiménez en SEMANA

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, opinó Jiménez en entrevista con SEMANA.

En una parte de la entrevista, Jiménez también reveló que, para contactarla, el expresidente Petro utilizaba perfiles falsos.

Según los pantallazos de las conversaciones por chat que la mujer aportó a SEMANA, el expresidente utilizaba, entre esos perfiles falsos, el nombre del famoso filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés, Michel Foucault.

“Por chat, por Facebook; por ahí se comunica”, dijo puntualmente Jiménez a SEMANA.

Así mismo, aseguró que ella hasta grabó un video para demostrar que ella sostuvo una relación con el expresidente.

“No sé qué piense, no sé qué diga, pero él tiene que saber que en algún momento esto iba a pasar. Tanto juego con las mujeres, pues tenía que pasar esto”, agregó.

La mujer también manifestó que, antes de supuestamente conocer a Petro, era una crítica de él, pero que finalmente accedió a conocerlo “como para darle la oportunidad”.

A continuación, la entrevista completa de Deicy Jiménez con Vicky Dávila:

“Son fiestas sexuales y droga”

Jiménez también habló de unas supuestas fiestas en las que participaba el expresidente Petro. Afirmó que el ambiente era bastante pesado, dado a que había sexo y droga.

“Pues son fiestas sexuales y droga y eso”, aseguró en SEMANA.

Foto enciende debate por denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro en SEMANA

Al ser consultada sobre dónde se llevaban a cabo esas supuestas fiestas, la joven dijo: “Donde él estuviera, en hoteles o en casas de las mismas chicas”.

Y fue más allá. Jiménez afirmó que hay mujeres que tienen videos con el exmandatario.

“Hay muchas que tienen videos de él; donde él está drogado y dormido con las chicas”, aseveró Jiménez en SEMANA.