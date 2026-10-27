Hombre ofrecía a su esposa por medio de anuncios de internet en Reino Unido: la drogaba para que desconocidos la abusaran

Un hombre británico publicó anuncios en internet para que desconocidos mantuvieran relaciones sexuales con su entonces esposa, durante años, un caso que ha conmocionado a Reino Unido.

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Philip Young se declaró culpable a principios de este año de múltiples delitos sexuales —entre ellos, violación, voyeurismo y administración de una sustancia con la intención de aturdir o someter— cometidos contra quien entonces era su esposa, Joanne Young, quien ha renunciado a su derecho al anonimato.

Cuatro hombres, de entre 32 y 62 años, están siendo juzgados en un tribunal del sur de Inglaterra tras negar los delitos sexuales que, presuntamente, cometieron junto con el esposo de la víctima.

Los presuntos delitos de estos cuatro sujetos se cometieron entre 2016 y 2023.

“El señor Young había publicado anuncios sobre ella en Craigslist, Grindr y páginas web de intercambio de parejas. Buscaba a desconocidos que fueran a acostarse con su esposa”, declaró la fiscal Sarah Jones ante el Tribunal de la Corona de Winchester.

Imagen referencia de una persona en una cárcel. Foto: Colprensa

Young presentaba la propuesta como una “práctica sexual fetichista” de su esposa y parecía sugerir que ella estaría “en un estado en el que cualquiera que respondiera al anuncio podría hacerle cualquier cosa, y ella no sería consciente de ello o sería incapaz de recordarlo”, afirmó Jones.

El tribunal escuchó que, desde 2015, Young había intentado conseguir drogas para inducir a su esposa “un sueño profundo en el que estuviera desorientada, no fuera consciente de lo que la rodeaba y probablemente no pudiera recordar lo sucedido”.

La policía comenzó a investigar el caso después de detectar que Philip Young había subido imágenes de contenido extremo a internet.

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Posteriormente, al registrar su propiedad y examinar sus dispositivos electrónicos, la policía encontró vídeos de Joanne Young inmovilizada en una cama “mientras otros hombres mantenían relaciones sexuales con ella”.

Según Jones, tres de los acusados aparecen en esas grabaciones.

Young, de 50 años, quien, según informaciones publicadas, fue concejal del Partido Conservador, se declaró culpable en enero de 48 cargos, entre ellos 11 delitos de violación y 11 de administración de sustancias con intención de aturdir o someter.

Imagen referencia de una mujer después de un abuso. Foto: Getty Images

Un sexto acusado, de 47 años, también había admitido previamente su culpabilidad por violación y agresión sexual relacionadas con este caso. Tanto este hombre como Young recibirán sus sentencias al término del juicio.

Actualmente, hay varios casos de presuntas agresiones sexuales facilitadas por drogas ante los tribunales del Reino Unido.

La concienciación sobre este delito ha aumentado tras el mediático juicio de 2024 en Francia contra Dominique Pelicot por drogar a su entonces esposa, Gisèle, durante años y permitir que decenas de hombres la violaran mientras estaba inconsciente.