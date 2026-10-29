La reacción de Catar tras las acusaciones de interferir en las elecciones de Israel: “Peligrosas”

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar rechazó este jueves, 29 de octubre, las acusaciones “formuladas por ciertos políticos israelíes y sus contactos en los medios” de que su país había interferido en las elecciones legislativas de Israel.

El bloque del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lanzó acusaciones de robo y compra de votos contra los partidos árabes israelíes, que obtuvieron un resultado récord en las legislativas y pueden ser claves en la formación de un gobierno.

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“Negamos firmemente las acusaciones de que Catar haya interferido en las elecciones israelíes o financiado cualquier actividad para influir en su resultado”, señaló Majed al Ansari.

“Acusan a Catar de comprar a Benjamin Netanyahu, a la izquierda política israelí y ahora, en esta última campaña, al voto árabe (…) Estas acusaciones son tan ridículas como peligrosas”, agregó.

Mansur Abás, líder del partido árabe israelí Raam, también rechazó esas acusaciones.

El presidente israelí, Isaac Herzog, pidió una investigación al respecto, pero advirtió que no se debería estigmatizar a toda la comunidad árabe israelí.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

El propio Netanyahu ha estado bajo sospecha por acusaciones relacionadas con Catar, después de que el año pasado dos de sus asesores fueran detenidos por, presuntamente, recibir pagos de ese país del Golfo.

Netanyahu ha apoyado durante años tácitamente la financiación de Catar a la Franja de Gaza, gobernada por el movimiento islamista Hamás, con el objetivo de preservar la estabilidad.

“Catar no debería utilizarse como una vía de escape para los fallos políticos de algunos políticos israelíes”, señaló Al Ansari.

“Nada de esto nos distraerá de nuestro importante papel como mediador”, agregó.

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Catar interviene como mediador en el conflicto entre israelíes y palestinos y también ha jugado un papel central en las conversaciones para detener la guerra de Gaza.

Doha también está liderando esfuerzos de mediación entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, desencadenada por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Ministro israelí pide arresto de líderes de partidos árabes

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, pidió el arresto de los líderes de partidos árabes, que obtuvieron fuertes avances en las elecciones legislativas de esta semana.

La agencia de seguridad Shin Bet “debe ordenar, esta misma mañana, los arrestos de los líderes de los partidos árabes sospechosos de estar implicados en el dinero catarí”, escribió el ministro en X.

*Con información de AFP.