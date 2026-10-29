Congresistas de EE. UU. envían carta a Marco Rubio para rechazar reactivación de aspersión aérea de cultivos de coca en Colombia

Un grupo de congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos envió en las últimas horas una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que manifiesta su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que se reanude la aspersión aérea contra cultivos ilícitos en Colombia.

En la misiva firmada por los legisladores Mark Pocan, Jonathan Jackson, Jesús ’Chuy’ García, Rashida Tlaib, Eleanor Holmes Norton, Pramila Jayapal, Sydney Kamlagaver Dove, Delia Ramírez, James McGovern, Greg Casar, Llyod Dogett, Adelita Grijalva, Alexandria Ocasio-Cortez, Analilia Mejía, André Carson, Melani Stansbury, Sylvia García, Maxwell Frost y Summer Lee, se afirma que hay reportes que señalan que la administración del presidente Donald Trump habría alentado al Gobierno colombiano a retomar esta medida.

“Nos oponemos a cualquier tipo de apoyo financiero o logístico por parte de Estados Unidos para la planeada reanudación de la aspersión aérea, una práctica que no ha demostrado ser eficaz para reducir el cultivo de coca y que, por el contrario, representa una amenaza significativa para la salud y los ecosistemas frágiles”, subrayan los congresistas.

En la carta recuerdan que la Corte Constitucional de Colombia prohibió el uso de la aspersión aérea después de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificara el glifosato —el componente principal del programa de aspersión— como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.

“Se hará realidad”, sentenció el ministro Iván Cancino sobre la reactivación de la aspersión aérea contra cultivos ilícitos

“Más de dos décadas de aspersión aérea con glifosato provocaron consecuencias devastadoras para la salud de comunidades que ya se veían afectadas de manera desproporcionada por el conflicto armado —incluyendo a los pequeños agricultores, las comunidades afrodescendientes e indígenas—, así como para los ecosistemas locales que estas protegen”, agregan.

Posteriormente, afirman que la Corte estableció varias condiciones para una posible reanudación de la fumigación de cultivos de coca, entre ellas: “Pruebas que establezcan que no se causarán daños a la salud humana ni al medio ambiente, una consulta con las comunidades afectadas, y la exigencia de que esta medida solo se utilice como último recurso, tras haber agotado la sustitución voluntaria de cultivos y la erradicación forzosa”.

Luego, se refieren al programa piloto anunciado para la posible de reanudación de la aspersión, el cual se llevaría a cabo en cerca de 1.000 hectáreas, en el departamento de Putumayo, y plantean reparos sobre el uso de una nueva sustancia, el glufosinato de amonio. Los congresistas manifiestan que esta sustancia es clasificada por la OMS como “un pesticida más peligroso que el glifosato. De hecho, la Unión Europea prohibió su uso en 2018″.

“Nos oponemos a cualquier tipo de apoyo financiero o logístico por parte de Estados Unidos para la planeada reanudación de la aspersión aérea, una práctica que no ha demostrado ser eficaz para reducir el cultivo de coca y que, por el contrario, representa una amenaza significativa para la salud y los ecosistemas frágiles”, subrayan los congresistas. Foto: Archivo Semana

Juez suspendió plan piloto para fumigación aérea de cultivos de coca con glufosinato en el Putumayo. Narcos son los más beneficiados

En la parte final de la misiva, los legisladores recuerdan que un juez de Putumayo suspendió temporalmente el proyecto piloto, “señalando que, antes de proceder, deben cumplirse las condiciones establecidas por la Corte”.

“El Gobierno colombiano ha apelado esta decisión. Dado que numerosas comunidades locales, pueblos indígenas, organizaciones medioambientales, profesionales de la salud y congresistas colombianos se han manifestado en contra de la propuesta de aspersión aérea, la administración Trump debería abstenerse de presionar al Gobierno colombiano para que insista en una estrategia antinarcóticos que ha fracasado”, agregan al tiempo que cuestionan el “desmantelamiento” de USAID, la agencia de cooperación estadounidense, que financiaba una “serie de programas en la Amazonía colombiana que apoyaban alternativas sostenibles al cultivo y la producción de coca”.

Finalmente, los congresistas plantean varias preguntas al secretario Rubio frente a la aspersión, las cuales solicitan que sean respondidas a más tardar el próximo 13 de noviembre: