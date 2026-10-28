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Publican datos de más de 41.000 empleados de agencias migratorias y de seguridad de Estados Unidos

Una filtración revela información interna de las entidades encargadas de la seguridad y el control migratorio en EE. UU.

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Redacción Tecnología
28 de octubre de 2026 a las 10:23 p. m.
La divulgación de datos ocurre mientras el Gobierno de Donald Trump amplía las operaciones contra la migración irregular.
La divulgación de datos ocurre mientras el Gobierno de Donald Trump amplía las operaciones contra la migración irregular. Foto: Getty Images

Un grupo sin fines de lucro dedicado a filtrar información publicó datos de más de 41.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), incluidos funcionarios vinculados a las medidas de control migratorio impulsadas por el presidente Donald Trump.

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Una filtración que expone la estructura del DHS

Distributed Denial of Secrets (DDOS) afirmó que obtuvo la información sensible de un “grupo hacktivista” conocido como el Departamento de Paz. Este colectivo creó una herramienta llamada “Icepick”, diseñada para buscar nombres de empleados, oficinas y asignaciones dentro de las agencias.

“Este conjunto de datos es enorme tanto en tamaño como en impacto”, indicó Maia Arson Crimew, una activista vinculada al grupo, en un comunicado de DDOS.

Maia Arson Crimew destacó el alcance de los datos, que incluyen información sobre la estructura interna del DHS.
Distributed Denial of Secrets atribuyó la información filtrada a un grupo hacktivista conocido como el Departamento de Paz. Foto: Getty Images

La activista también señaló que la información permite conocer la distribución de funciones dentro de la entidad. “Ofrece una vista sin precedentes a la estructura organizativa del Departamento de Seguridad Nacional, destacando qué personas realizan qué trabajo en múltiples agencias del DHS, incluida ICE”, dijo.

Por su parte, Emma Best, cofundadora de DDOS, calificó la filtración de “extraordinaria”.

El contexto de la ofensiva migratoria de Trump

La publicación de estos datos se produce mientras el DHS y la policía federal de inmigración ICE ocupan un lugar central en la ofensiva contra la migración irregular ordenada por Trump al comienzo de su segundo mandato, en enero de 2025.

Desde entonces, las medidas han llevado a la detención y deportación de miles de personas indocumentadas. La política migratoria del Gobierno estadounidense ha estado acompañada de una ampliación de las operaciones de control.

El Instituto de Política Migratoria reportó cerca de 980.000 deportaciones durante los primeros 18 meses del segundo mandato de Trump.
El DHS y ICE han intensificado las acciones de control migratorio, que incluyen detenciones y deportaciones de personas indocumentadas. Foto: Getty Images

El Instituto de Política Migratoria señaló que el DHS ha incrementado los arrestos y las deportaciones durante los últimos meses, superando los esfuerzos de aplicación de las leyes migratorias de su predecesor, Joe Biden.

Según esa organización, el DHS, incluida ICE, “completó alrededor de 980.000 deportaciones” durante los primeros 18 meses del segundo mandato presidencial de Trump.