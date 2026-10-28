Delcy Rodríguez sube el tono y exige al Banco de Inglaterra devolver el oro de Venezuela: “Basta de excusas”

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió la devolución de las reservas de oro de su país que fueron depositadas en el Banco de Inglaterra y quedaron congeladas allí hace más de seis años en medio de una batalla judicial.

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Venezuela tiene en ese banco lingotes de oro valorados en 2023 en 1.900 millones de dólares que no puede retirar porque el Reino Unido desconoció la reelección de Nicolás Maduro en 2018.

“Ya basta de excusas” y “del robo de nuestro oro”, dijo Rodríguez durante una reunión con sus ministros, al afirmar que “ese oro es de los venezolanos y de las venezolanas, no del Banco de Inglaterra”.

#28Oct | La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó a la Cancillería de la República y a la Procuraduría General que inicien las gestiones correspondientes para recuperar el oro venezolano que se encuentra en el Banco de Inglaterra. “No voy a dejar de exigir al Banco de Inglaterra el regreso de nuestro oro. Ya basta de excusas. Hubo un acuerdo”, dijo Rodríguez, en mención al acuerdo para recuperar los activos de reserva internacional alcanzado en agosto pasado durante el primer ciclo de diálogo entre las delegaciones de la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno encargado. Rodríguez realizó esta solicitud durante la reunión del Consejo de vicepresidentes y ministros, donde subrayó que “no hay excusas” para que el oro siga en el Banco de Inglaterra. “Ya basta del robo de nuestros recursos, del robo de nuestro oro”, expresó la mandataria encargada. En julio, Rodríguez informó que envió una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación del oro retenido en el Banco de Inglaterra, con el fin de usar esos recursos ante la emergencia provocada por el doble terremoto que sacudió al país el #24Jun. 📹: VTV — El Diario (@eldiario) October 28, 2026

Londres y Caracas iniciaron un acercamiento diplomático en septiembre con el anuncio de que ambos países nombrarían embajadores en sus representaciones diplomáticas, que habían mantenido a nivel de encargados de negocios.

El distanciamiento se remonta a 2019, cuando el entonces líder opositor Juan Guaidó pidió al Banco de Inglaterra retener el oro venezolano frente al régimen de Maduro.

Esta demanda se da nueve meses después de la captura de Maduro en un operativo militar de Estados Unidos y luego de que la mesa de negociaciones para alcanzar una transición democrática en Venezuela, entre el gobierno interino y una parte de la oposición, acordara en agosto trabajar para lograr la recuperación del oro con el fin de atender a las víctimas de los terremotos del 24 de junio.

Rodríguez busca que regrese el oro al país. Foto: POLYMETAL

“Lo que hemos visto durante estos últimos años en criollo se llama una vaciladera (burla), pero es una vaciladera que lo que busca es apropiarse ilegítimamente de los recursos; es reserva del Banco Central ese oro, ya no más excusas”, enfatizó Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington.

La presidenta encargada ordenó además a la Cancillería y a la Procuraduría General activarse por los canales correspondientes para que regrese el oro al país.