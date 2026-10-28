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Delcy Rodríguez sube el tono y exige al Banco de Inglaterra devolver el oro de Venezuela: “Basta de excusas”

Venezuela tiene en ese banco lingotes de oro valorados en 2023 en 1.900 millones de dólares.

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Redacción Mundo
28 de octubre de 2026 a las 6:56 p. m.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Foto: @presidencialve1

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió la devolución de las reservas de oro de su país que fueron depositadas en el Banco de Inglaterra y quedaron congeladas allí hace más de seis años en medio de una batalla judicial.

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Venezuela tiene en ese banco lingotes de oro valorados en 2023 en 1.900 millones de dólares que no puede retirar porque el Reino Unido desconoció la reelección de Nicolás Maduro en 2018.

“Ya basta de excusas” y “del robo de nuestro oro”, dijo Rodríguez durante una reunión con sus ministros, al afirmar que “ese oro es de los venezolanos y de las venezolanas, no del Banco de Inglaterra”.

Londres y Caracas iniciaron un acercamiento diplomático en septiembre con el anuncio de que ambos países nombrarían embajadores en sus representaciones diplomáticas, que habían mantenido a nivel de encargados de negocios.

El distanciamiento se remonta a 2019, cuando el entonces líder opositor Juan Guaidó pidió al Banco de Inglaterra retener el oro venezolano frente al régimen de Maduro.

Esta demanda se da nueve meses después de la captura de Maduro en un operativo militar de Estados Unidos y luego de que la mesa de negociaciones para alcanzar una transición democrática en Venezuela, entre el gobierno interino y una parte de la oposición, acordara en agosto trabajar para lograr la recuperación del oro con el fin de atender a las víctimas de los terremotos del 24 de junio.

Lingotes de oro POLYMETAL (Foto de ARCHIVO) 06/2/2016
Rodríguez busca que regrese el oro al país. Foto: POLYMETAL

“Lo que hemos visto durante estos últimos años en criollo se llama una vaciladera (burla), pero es una vaciladera que lo que busca es apropiarse ilegítimamente de los recursos; es reserva del Banco Central ese oro, ya no más excusas”, enfatizó Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington.

La presidenta encargada ordenó además a la Cancillería y a la Procuraduría General activarse por los canales correspondientes para que regrese el oro al país.