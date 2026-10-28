Flavio Bolsonaro publica primer mensaje desde EE. UU. y se autoproclama como “el verdadero presidente electo de Brasil”

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro se ha autoproclamado este miércoles como “verdadero presidente electo” del país en su primera declaración, tras su huida a Estados Unidos después de su derrota en las elecciones presidenciales de este pasado fin de semana.

Estados Unidos anuncia que dará visa a Flávio Bolsonaro y a su familia, según medios

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”, dijo Bolsonaro en un comunicado en el que ha denunciado la existencia de un fraude electoral en beneficio de su rival y ganador de las elecciones, Luiz Inácio Lula da Silva.

El excandidato, cuyo avión aterrizó hace unas horas en la ciudad de Miami tras huir de su país a través de Argentina y Ecuador, ha aprovechado para dar las gracias “por la bienvenida” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al “maravilloso pueblo estadounidense”, según una extensa misiva recogida por los medios brasileños.

O Senador Flavio Bolsonaro divulgou o seguinte pronunciamento https://t.co/eTRnxUIJuf — Sam Pancher (@SamPancher) October 28, 2026

En el texto, Bolsonaro denuncia lo que califica como un fraude electoral consumado durante la noche del domingo, señalando irregularidades y abusos de poder político y económico durante la campaña electoral, así como decisiones del Tribunal Supremo Federal (STF) que, según afirmó, extendieron la votación de forma irregular.

El candidato aseguró que su salida del país no representa una huida, sino una decisión forzada para evitar ser víctima de lo que considera una persecución política sistemática e institucional.

También comparó su situación con la de otras figuras históricas e internacionales perseguidas por regímenes autoritarios, afirmando que la justicia en Brasil ha sido instrumentalizada para silenciar a la oposición y proteger a jueces corruptos.

Flavio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal de Brasil, posa para una fotografía junto a su esposa Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

En la carta, Bolsonaro aprovechó para hacer un llamado directo a las instituciones brasileñas, a los legisladores, a los gobernadores y a la comunidad internacional para que no normalicen la situación que, según él, vive el país.

El candidato aseguró que continuará liderando la oposición desde el exterior y que en los próximos días presentará una estrategia para movilizar de forma pacífica y legítima a sus simpatizantes, con el objetivo de impedir la consolidación de lo que define como un régimen dictatorial y lograr que Brasil vuelva a ser un país libre.

Flávio Bolsonaro entró a territorio argentino a las 10:50 p.m. por tierra, a través del paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, según confirmó la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Argentina.

Flávio Bolsonaro Foto: Agência O Globo

De acuerdo con las informaciones del diario La Nación, Bolsonaro y su familia fueron escoltados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria desde el cruce internacional hasta la pista del aeropuerto de la provincia argentina de Misiones, desde donde viajaron a Ecuador, última escala antes de Miami.