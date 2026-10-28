La jueza federal Analisa Torres fue asignada al caso penal contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York, después del fallecimiento del magistrado Alvin Hellerstein, quien estaba a cargo del expediente.

Murió Alvin Hellerstein, el juez a cargo del proceso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos

La información fue confirmada por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York a NTN24 este miércoles, 28 de octubre de 2026.

La reasignación ocurre mientras la justicia estadounidense mantiene abiertas las acusaciones contra la pareja, en un proceso que ha adquirido relevancia internacional por la caída del régimen en Venezuela y por los cargos que enfrentan el exdictador y su esposa por narcotráfico, narcoterrorismo y presuntas violaciones de derechos humanos.

El cambio de juez no implica, por sí mismo, una modificación de las imputaciones ni una decisión sobre la culpabilidad de los acusados.

Torres es jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción federal con sede en Manhattan que conoce procesos penales de alto rango. Su perfil institucional está registrado en la página oficial de los tribunales estadounidenses.

En este dibujo de la sala del tribunal, el expresidente venezolano Nicolás Maduro asiste a una audiencia preliminar en un caso de narcotráfico. Foto: AP

Según la información difundida por NTN24, el juicio contra Maduro está previsto para comenzar en junio de 2027. El exmandatario venezolano permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, tras su captura en enero de 2026.

El expediente se amplió el pasado 8 de octubre, cuando la Fiscalía Federal presentó una nueva acusación que incorporó cargos de conspiración para cometer tortura.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, las imputaciones sostienen que Maduro y Flores habrían participado en un sistema de represión contra opositores y otras personas, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Estas afirmaciones corresponden a las acusaciones de los fiscales y deberán ser examinadas durante el proceso judicial. En una audiencia celebrada el 15 de octubre, ambos rechazaron los nuevos señalamientos y se declararon no culpables.

En esa misma comparecencia, Hellerstein modificó el calendario judicial y estableció el 14 de junio de 2027 como fecha prevista para el comienzo del juicio, dos semanas después de la fecha fijada inicialmente.

La defensa de Maduro también ha cuestionado la jurisdicción estadounidense y ha argumentado que el exmandatario estaría protegido por la inmunidad soberana. En septiembre, sus abogados solicitaron desestimar los cargos relacionados con narcotráfico.

Analisa Torres será la nueva jueza asignada para el caso del exdictador venezolano tras la muerte de Alvin Hellerstein. Foto: AP / Adobe Stock

La discusión sobre ese argumento constituye uno de los asuntos jurídicos que podrían influir en el desarrollo del caso.

La muerte de Hellerstein, quien tenía 92 años y ejercía como juez federal desde 1998, obligó a reasignar sus procesos pendientes.

Reuters informó que los expedientes del magistrado serían distribuidos entre otros jueces federales. El nombramiento de Torres se conoció posteriormente, mediante la confirmación entregada por el tribunal a NTN24.

La nueva jueza deberá conducir las actuaciones que correspondan dentro de su competencia, mientras las partes continúan con sus argumentos y solicitudes ante la corte.

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La reasignación no representa una sentencia ni determina el resultado del juicio, cuyo calendario podría estar sujeto a nuevas decisiones judiciales.