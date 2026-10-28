Un video, un avión en Iguazú y un mensaje de texto: así escapó Flávio Bolsonaro de Brasil

El senador Flávio Bolsonaro protagonizó un escape “de película” de Brasil a Estados Unidos que tuvo en vilo al país durante 24 horas.

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Bolsonaro, que perdió las elecciones el domingo contra el presidente Lula, dejó Brasil a través de Argentina y con escala en Ecuador, pese a tener una prohibición judicial de salir del país.

Esta es la cronología de su escape, con los hechos conocidos y los interrogantes que permanecen.

Desconocer la derrota

Tras perder las elecciones contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, con semblante sombrío, hizo una breve declaración a la prensa desde Brasilia: dijo que no reconocía los resultados y que pediría la anulación de los comicios.

#URGENTE | Flavio Bolsonaro dice que es imposible reconocer los resultados de las elecciones en Brasil. https://t.co/QLsrA0u8Qp — Orlando Avendaño (@oavendano) October 26, 2026

El video

Al día siguiente, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro publicó un video selfi con un fondo de pared exterior, sin que fuera posible saber dónde se encontraba.

Aseguró que la justicia le prohibió salir del país en un intento de intimidarlo, pero dijo que nunca pensó partir y se comprometió a ejercer como jefe de la oposición.

La prohibición estaba relacionada con una investigación en su contra por lavado de dinero.

Flávio Bolsonaro diz que foi intimado pela PF a entregar seus passaportes por decisão de Alexandre de Moraes https://t.co/Ngvh19Pnmk — Sam Pancher (@SamPancher) October 26, 2026

La comitiva vacía

El portal argentino Infobae informó el martes sobre la supuesta intención de Bolsonaro de abordar un vuelo en Puerto Iguazú, una ciudad del noreste argentino, famosa por ser una de las puertas de entrada a las cataratas de Iguazú.

Periodistas, incluida la AFP, constataron la partida de la comitiva oficial de Flávio Bolsonaro desde su casa en Brasilia: tres autos negros, sin que fuera posible determinar si el senador se encontraba dentro.

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Según periodistas locales, la comitiva se dispersó poco después y, cuando el conductor del vehículo de en medio, donde suele viajar el político, bajó la ventana, constataron que no había ningún pasajero a bordo.

Sin rastro

En medio de la especulación, una fuente policial confirmó a la AFP que los pasaportes brasileños del senador, incluidos los diplomáticos, fueron cancelados. Había un riesgo de salida, dijo más tarde la fuerza.

Medios estadounidenses, que citaron fuentes anónimas, informaron que Bolsonaro estaba rumbo a Estados Unidos. En Brasil, se mantenía el misterio.

Visiblemente estupefacto, su jefe de campaña, Rogério Marinho, dice tras una reunión de urgencia de parlamentarios del Partido Liberal de Bolsonaro que no tenía ninguna noticia de su líder.

"Estamos sorprendidos" El coordinador de campaña de Flávio Bolsonaro, Rogerio Marinho, manifestó su sorpresa por la salida de Brasil del candidato del PL y señaló: "Aun no tenemos noticia de su paradero". https://t.co/8D56FYrwD7 — Corta (@somoscorta) October 28, 2026

“Recibí un mensaje de texto suyo (en la mañana), donde decía que dejaría pasar un tiempo hoy y que después conversaría con nosotros. Fue la única comunicación que tuvimos”, dijo a la prensa en Brasilia.

Cruce de frontera

En la madrugada del miércoles, la Dirección de Migraciones Argentina divulgó que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas cruzaron la frontera.

Esto ocurrió más de 12 horas después de que surgieran las primeras informaciones.

Mientras se le buscaba, Flávio Bolsonaro seguía en Brasil, de acuerdo con el gobierno argentino.

El senador pasó a Argentina “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal” a través del puente internacional Tancredo Neves, entre la localidad brasileña de Foz de Iguaçu y Puerto Iguazú.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

Además de la brasileña, Bolsonaro tiene la nacionalidad italiana.

Se desconoce cómo llegó hasta allí desde Brasilia, a más de 1.500 km de distancia.

La Policía de Brasil afirmó que no tenía registro de su salida por un punto de control fronterizo y anunció una investigación.

El avión

Poco después de llegar a Argentina, un avión privado Gulfstream G400 despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú para llevar a la familia a Guayaquil, Ecuador, según la Dirección de Migraciones de Argentina.

En Ecuador, el avión que transportaba a los Bolsonaro hizo una breve parada para recargar combustible en un aeropuerto desolado.

Reporteros de la AFP constataron que la aeronave despegó de nuevo.

El sitio FlightAware mostró que su destino era Miami.

🚨URGENTE - Veja momento em que uma van brasileira entra no aeroporto de Puerto Iguazú, na Argentina, minutos antes do avião de Flávio decolar https://t.co/QuJ9grt38i — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) October 28, 2026

Llegada a destino

Casi 12 horas después de cruzar a Argentina, la familia pisa suelo estadounidense en el aeropuerto de Opa-Locka, Florida.

El excandidato descendió las escaleras del avión vestido con una camisa negra y cargando una mochila, según constató la AFP.

Minutos después subieron a una camioneta y partieron con rumbo desconocido.

Flávio Bolsonaro en su llegada a Estados Unidos. Foto: AP Photo/Marta Lavandier

Ingresó a Estados Unidos con el pasaporte diplomático cancelado, según consta en la página web del Departamento de Seguridad Nacional, que registra los controles fronterizos.

Con información de AFP*