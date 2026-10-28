Otro tren descarrila en España: afectada la circulación ferroviaria de cercanías en Sevilla

Este miércoles, 28 de octubre, un tren de mercancías sufrió un descarrilamiento en las inmediaciones de la estación de Cercanías de Padre Pío, en Sevilla.

Las impactantes imágenes del choque de trenes en España que deja más de 64 muertos y decenas de heridos

El suceso se produjo apenas unas horas después del grave accidente ferroviario ocurrido en Toledo, donde la colisión entre un convoy de Renfe y otro de Iryo dejó al menos 68 fallecidos.

Aunque el incidente registrado en la capital andaluza fue de menor magnitud, también tuvo consecuencias para el servicio ferroviario, ya que obligó a interrumpir la circulación de trenes en el tramo afectado.

🔴 Descarrila un tren de mercancías a la altura de la estación de Padre Pío en Sevilla 🔗 https://t.co/rpHsnwL5s8 https://t.co/SKhS8VkG8S — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) October 28, 2026

Hasta el momento, no hay constancia de que haya personas heridas como consecuencia del incidente, aunque el suceso sí ha ocasionado alteraciones en la circulación ferroviaria.

De acuerdo con fuentes vinculadas al convoy, una cinta que se encontraba mal asegurada podría haberse desprendido y caído sobre los raíles, lo que habría provocado el descarrilamiento de una de las tolvas.

El incidente tuvo lugar en el punto de enlace entre el centro logístico de La Negrilla y la red ferroviaria convencional.

El descarrilamiento de un tren de mercancías en Sevilla interrumpe en la noche de este miércoles 28 de octubre la circulación de la línea C4 del Cercanías. Según ha informado la propia cuenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la salida de los ejes de un tren de trabajos de mantenimiento en la estación de Padre Pío-Palmete, en la zona de La Negrilla, es lo que ha provocado esta incidencia. 📹Vídeo: Manuel González 📲Más información en https://t.co/SRdM5yjTyr #Descarrilamiento #Eje #Tren #Sevilla — 101tv.es Sevilla (@101TVSevilla) October 28, 2026

Como consecuencia del descarrilamiento, Renfe anunció la interrupción del servicio en esta línea, lo que obligó a trasladar en taxi a numerosos pasajeros afectados por la suspensión.

Por su parte, fuentes de la compañía pública señalaron que el accidente tuvo lugar a las 20:40 horas en la estación de Padre Pío Palmete.

Según la información facilitada, el descarrilamiento afectó a un tren de trabajo en el que únicamente se encontraba el maquinista.