Delcy Rodríguez tomó drástica decisión con Venezuela tras la promesa de las elecciones

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves una reestructuración de su gabinete ejecutivo y del equipo diplomático del Estado durante una transmisión en vivo por la cadena estatal Venezolana de Televisión.

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En el marco de una alocución oficial en la que estuvo acompañada por la vicepresidenta, Anabel Pereira, y el vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, Juan José Ramírez, la mandataria oficializó la designación de Oliver Blanco como nuevo ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

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Durante su intervención, la jefa de Estado enmarcó el nombramiento dentro de una estrategia orientada a fortalecer la política exterior del país y consolidar nuevas alianzas estratégicas en el ámbito global.

“Con base en ese futuro, cómo seguir consolidando las relaciones internacionales, cómo ampliarnos a todo el mundo, he decidido designar a Oliver Blanco como canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Yo espero que este equipo fortalecido siga avanzando en los cambios y en la recuperación geopolítica de Venezuela en ámbitos de cooperación, de amistad con todos los países”, aseveró Rodríguez durante la presentación de su nuevo canciller.

Misión de Félix Plasencia y recuperación de activos estatales

Como parte de los reajustes institucionales en el servicio exterior, la mandataria informó que el canciller saliente, Félix Plasencia, asumirá la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República.

El cambio de funciones busca canalizar la experiencia técnica de Plasencia hacia objetivos estratégicos directos del despacho presidencial, con una encomienda de carácter prioritario en territorio europeo de cara a la defensa de las reservas financieras internacionales depositadas en instituciones británicas.

La presidenta detalló que la tarea inmediata asignada a Plasencia requerirá su presencia de representación directa en el exterior para salvaguardar los recursos pertenecientes al Estado venezolano.

“El canciller Félix Plasencia pasa a ser director de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República. Su diplomacia, su profesionalismo al servicio de tareas estratégicas para el país. Y le dije que su primera tarea era instalarse en el Reino Unido hasta que recuperemos el oro que es de los venezolanos y de las venezolanas”, concluyó Rodríguez, ratificando que el nuevo director asumirá las acciones jurídicas e internacionales de la Presidencia desde suelo británico.