Nayib Bukele explica los objetivos de la presencia militar salvadoreña en Haití: “No es una invasión”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, emitió un mensaje oficial dirigido a la ciudadanía de Haití en el que detalló el avance y los propósitos de la intervención militar que su país adelanta en el territorio caribeño.
El mandatario informó que las Fuerzas Armadas salvadoreñas se encuentran cerca de completar la fase de despliegue de personal bélico y equipamiento técnico en suelo haitiano.
Durante su alocución, el jefe de Estado enfatizó que la presencia de las tropas no constituye una invasión ni una pretensión de dominio territorial, sino una acción focalizada para enfrentar a las estructuras delictivas y recuperar a personal institucional. Bukele confirmó la culminación del despliegue de tropas salvadoreñas en territorio haitiano.
En su declaración, el mandatario precisó los dos objetivos centrales de la presencia de su ejército en el país caribeño: la repatriación de cuatro técnicos de aviación de nacionalidad salvadoreña y la neutralización del accionar delictivo de las bandas armadas que afectan a la población civil.
“Pueblo haitiano: casi hemos terminado de desplegar a nuestros soldados y equipo en territorio haitiano. Esta no es una operación contra el pueblo haitiano ni una invasión de Haití… Lo único que queremos es que nuestros cuatro técnicos de aviación regresen a casa”, afirmó Bukele, subrayando que la operación busca combatir a las pandillas que impiden el desarrollo de la vida ciudadana.
Financiamiento, experiencia histórica y llamado a la población
Respecto a la sostenibilidad económica de la incursión, el presidente reveló que El Salvador asume con recursos propios casi la totalidad del costo operativo, recibiendo aportes logísticos puntuales de otras naciones.
Pèp ayisyen, Nou prèske fin deplwaye sòlda nou yo ak ekipman nou yo sou tè Ayiti. Sa a se pa yon operasyon kont pèp ayisyen an, ni yon envazyon peyi Ayiti. Nou pa yon gwo pisans. Nou pa gen okenn enterè ni pou nou vin domine pèp ayisyen an, ni pou nou mete men sou richès Ayiti. Nou se yon peyi modès k ap devlope. Sèl sa nou vle, se pou kat teknisyen avyasyon nou yo tounen lakay yo. Epi n ap bay gang yo yon leson, gang sa yo k ap fè pèp ayisyen an soufri, ki touye moun pèp la renmen yo, k ap anpeche l viv yon lavi nòmal, lib, san laperèz. Se prèske nou menm sèl k ap peye pou operasyon sa a. Menmsi nou resevwa yon ti èd lojistik nan men kèk lòt peyi, se ak pwòp ti kès nou n ap kouvri 90% nan depans yo. Sa koute nou chè, men nou te aprann nan pwòp soufrans nou: jistis ak lapè pa gen pri. Nou te pase nan menm soufrans Ayiti ap travèse jodi a. Nou te viv yon beny san ki te pi terib toujou pase sa pèp ayisyen an ap sibi kounye a. Nou konnen sa sa vle di: viv nan laperèz, pa fè politisyen konfyans, pa kwè okenn moun ki pwomèt l ap ede w. Paske pèsonn pa t vin ede nou, e moun ki te vini yo pa t gen bon entansyon nan kè yo. Men nou te rive chape anba sa. Apre 200 lane soufrans, finalman n ap viv nan lapè, e jodi a nou se peyi ki gen plis sekirite sou kontinan an. Nou pa vin ann Ayiti pou nou touche lajan, paske pèsonn pa peye nou pou sa. Nou vin ann Ayiti pou nou goumen kont mechan yo. Men sa m ap mande nou: fè nou konfyans, lapriyè sèl vrè Bondye a, epi mande L pou L geri Ayiti. “Lè sa a si pèp ki pote non m lan lapriyè nan pye m, si yo soumèt devan mwen, si yo pran chache m ankò, si yo vire do bay vye peche yo t'ap fè yo, m'ap tande yo nan syèl kote m ye a, m'ap padonnen peche yo, m'ap fè peyi a kanpe ankò.” 2 Kwonik 7:14 Ede nou ede Ayiti. Epi lè misyon nou an fini, n ap tounen lakay nou. Petèt jenerasyon Ayisyen k ap vini yo ap sonje nou kòm zanmi ki te vin ede yon lè.— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 29, 2026
“Prácticamente solo nosotros cubrimos los gastos de esta operación. Si bien recibimos algo de ayuda logística de algunos otros países, con nuestros propios y modestos fondos cubrimos el 90 % de los gastos. Nos cuesta mucho, pero hemos aprendido de nuestro propio sufrimiento: la justicia y la paz no tienen precio”, aseveró el gobernante salvadoreño, rememorando el pasado de violencia que vivió su nación antes de convertirse en un referente de seguridad continental.
El jefe de Estado solicitó el voto de confianza de los ciudadanos haitianos y fundamentó su mensaje en reflexiones morales y religiosas para la restauración de la tranquilidad en el país caribeño.
“Nosotros no vinimos a Haití a ganar dinero, porque nadie nos paga por ello. Vinimos a Haití a luchar contra la maldad. Pero esto es lo que les pido: confíen en nosotros, oren al único Dios verdadero y pídanle que sane a Haití”, sostuvo el mandatario citando el pasaje de 2 Crónicas 7:14.
Bukele concluyó asegurando que, una vez concluida la labor táctica y alcanzados los objetivos fijados, el contingente salvadoreño retornará íntegramente a su país.