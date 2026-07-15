Así fue el encuentro entre Marco Rubio y el vicepresidente electo de Colombia

Así fue el encuentro entre el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a ambos funcionarios reunidos en la sede del Departamento de Estado, en Washington.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, reveló el mensaje que enviará a EE. UU.: “Colombia is again open for business”

El encuentro hace parte de una agenda de alto nivel entre representantes de ambos países, a pocas semanas de la posesión del nuevo gobierno colombiano, prevista para el próximo 7 de agosto, cuando Abelardo De La Espriella asumirá la Presidencia de la República.

“Aquí estamos llegando a una jornada decisiva para fortalecer la relación económica entre Colombia y Estados Unidos. (...) El mensaje es claro: ‘Colombia is again open for business’ en el gobierno de Abelardo De La Espriella. Cuando el sector público y el sector privado trabajan en la misma dirección, crecen la confianza, la inversión y las oportunidades para millones de familias colombianas”, expresó Restrepo en su cuenta de X antes de reunirse con Rubio.

La visita de Restrepo a Washington busca fortalecer los vínculos con uno de los principales aliados estratégicos de Colombia antes del cambio de gobierno.

Durante su agenda sostiene reuniones con funcionarios estadounidenses y representantes del sector empresarial para abordar temas económicos, comerciales y de cooperación, en un momento clave para la transición presidencial y el inicio de la administración que encabezará Abelardo De La Espriella.

Tiempo después del encuentro, Restrepo reveló en su cuenta de X algunos de los temas que abordó con Rubio y agradeció la disposición de Washington para trabajar con el gobierno entrante.

“Por instrucción del presidente electo Abelardo De La Espriella, uno de los encuentros más importantes de La Patria Milagro en Washington fue la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio”, escribió.

José Manuel Restrepo presentó ante el Atlantic Council los cinco pilares de la relación de Colombia con sus aliados internacionales

“Reiteramos el interés de Colombia en hacer parte del Escudo de las Américas y fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Militares, siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional”, añadió.

Restrepo también aseguró que fortalecer la relación bilateral tendrá un impacto económico para el país. “Fortalecer la alianza con Estados Unidos significa generar más empleo, aumentar los ingresos de los hogares y acelerar la transformación social que Colombia necesita”, destacó.