José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, se reunirá con Marco Rubio en Washington

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, se reunirá este miércoles 15 de julio en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en uno de los encuentros de más alto nivel entre representantes del gobierno entrante colombiano y la administración de Donald Trump.

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La reunión está programada para las 10:30 de la mañana en la sede del Departamento de Estado en Washington, según la agenda oficial de la diplomacia estadounidense dada a conocer por el periodista Juan Camilo Merlano.

El encuentro incluirá una declaración gráfica para la prensa al inicio de la reunión.

Aunque ninguno de los dos gobiernos ha divulgado oficialmente los temas que serán abordados, el encuentro se produce en un momento clave para la relación entre Bogotá y Washington, a menos de un mes de la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Restrepo se ha convertido en una de las principales voces internacionales del gobierno entrante y ha asumido un papel central en el proceso de empalme con la administración saliente de Gustavo Petro, antes de que este se cancelara en medio de polémicas entre ambos líderes. Este martes 14 de julio, el vicepresidente electo habló en el Atlantic Council sobre el futuro de la relación con Estados Unidos.

Además, en varias ocasiones, el vicepresidente electo ha asegurado que Colombia será un aliado “casi incondicional” de Estados Unidos y defendió una cooperación estrecha en asuntos económicos, comerciales y de seguridad.

También afirmó que la administración entrante puede desempeñar un papel clave en los esfuerzos internacionales relacionados con Venezuela.

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La relación con el vecino país probablemente será uno de los temas centrales de la conversación. Durante las últimas semanas, Restrepo ha señalado que el futuro gobierno buscará participar activamente en los procesos de estabilización y reconstrucción institucional de Venezuela, una prioridad compartida por varios sectores de la administración de Donald Trump.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Foto: Yves Herman/Pool Reuters via AP

Además de Venezuela, se espera que el encuentro sirva para discutir asuntos relacionados con la cooperación en seguridad, la lucha contra el narcotráfico y la inversión estadounidense hacia Colombia.

Durante la campaña presidencial, Abelardo De La Espriella y su equipo insistieron en la necesidad de reconstruir los vínculos con Washington tras los años de tensiones con el gobierno de Gustavo Petro.

La reunión se produce en medio de gestos de respaldo de figuras republicanas hacia el gobierno electo colombiano. En los últimos días, los senadores Tom Cotton y Bernie Moreno pidieron a Trump y a Rubio enviar una delegación de alto nivel a la posesión presidencial de De La Espriella para respaldar la transición política en Colombia.

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El encuentro con Rubio será el primer acercamiento formal de alto nivel entre el gobierno electo colombiano y la máxima autoridad diplomática estadounidense desde las elecciones presidenciales.