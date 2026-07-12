“Rumbo a Washington”: el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, inició gira en EE. UU. por orden de Abelardo De La Espriella

A través de su cuenta personal de X, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, notificó al país que inició un viaje clave a Estados Unidos, en donde busca consolidar el respaldo para el proyecto político del mandatario electo Abelardo De La Espriella.

Se espera que en esa visita que desarrolle Restrepo en EE. UU., se reúna con autoridades del Gobierno del presidente de ese país, Donald Trump, quien no ha ocultado su apoyo a Abelardo De La Espriella una vez que se conoció su victoria en las urnas, derrotando al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

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“¡Rumbo a Washington! Arranca nuestro camino para la misión de la patria milagro en Estados Unidos. Esto, bajo el liderazgo del presidente @ABDELAESPRIELLA y en cumplimiento de nuestra agenda institucional”, expresó Restrepo en el mensaje que publicó en X.

Mensaje que tuvo varias reacciones en X: “Estimado vicepresidente, buen viento y buena mar, sabemos que todas las gestiones que adelantarán en EEUU serán de vital importancia para sentar las bases sólidas de la patria MILAGRO. Éxitos y siempre atentos a las excelentes noticias que tendremos de las múltiples reuniones que allí sostendrá. FIRMES POR LA PATRIA”.

Otro usuario anotó: “Bienvenido a Washington D. C., Sr. Vicepresidente @jrestrp, muchos éxitos en su agenda institucional 🇨🇴🇺🇲. Un reconocimiento al gran trabajo que han empezado en nuestra #Colombia bajo el liderazgo de nuestro presidente @ABDELAESPRIELLA éxitos y bendiciones siempre!”.

Ese viaje del vicepresidente electo se da después de que en una declaración conjunta de países miembros del Escudo de las Américas, mostraran su respaldo a Abelardo De La Espriella, rechazando las voces que han intentado rechazar su victoria en las urnas.

El mensaje del Escudo de las Américas lo compartió el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En uno de los apartes de la declaración conjunta, el Escudo de las Américas, grupo que es de iniciativa de Trump, manifestó: “Observamos con profunda preocupación las recientes declaraciones y acciones que, sin fundamentos debidamente fundamentados, ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia y generan incertidumbre respecto al normal desarrollo de la transición institucional”.

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Y concluyó: “En toda democracia constitucional, la voluntad soberana de la ciudadanía —libremente expresada en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes— constituye el único fundamento de la legitimidad del poder público. Ignorar los resultados proclamados oficialmente por dichas autoridades constituye un grave desacato a la voluntad popular y a los principios que sustentan el Estado de derecho”.

Ante esa declaración, el mandatario electo Abelardo De La Espriella agradeció la postura de los países integrantes del Escudo de las Américas.