Le pasaron fuerte factura a Gustavo Petro por polémica publicación en X: “Escogiendo foto para Tinder”

En medio de una aguda crisis que se registra en el departamento de Casanare, en donde se reporta más de 4.200 familias damnificadas por una crisis invernal que ha dejado a su paso inundaciones, se conoció una fuerte crítica a Gustavo Petro.

La cual tiene que ver, precisamente por esa emergencia, ya que se ha cuestionado que el mandatario saliente no ha atendido esa alerta climática.

Revelan los primeros hallazgos de la auditoría forense del equipo de Abelardo De La Espriella al Gobierno saliente de Gustavo Petro

Además, las críticas se enfocaron por una particular publicación que hizo Gustavo Petro en su cuenta personal de X.

“Abelardo (haciendo referencia al mandatario electo) atendiendo la emergencia en Casanare y Petro escogiendo foto para Tinder”, expresó uno de los usuarios de X.

En el mensaje que generó polémica, el presidente saliente escribió un mensaje acompañado de varias fotos sonriendo.

“Estoy tranquilo planeando el futuro. Hicimos uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia. Reducción sustancial de la pobreza: Para abril de este año, el dato da un 25 % del total de la población; disminuimos la desigualdad social y somos el tercer país de la OCDE en disminuir la tasa de desocupación laboral. Reduje a la mitad la tasa de mortalidad infantil. Puedo sonreír tranquilo”, recalcó Petro.

Pero ahí no acabaron las críticas a Petro, ya que el congresista electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño, también lanzó pulla al presidente saliente.

“Quebró el Estado, le entregó el país al narcotráfico, incrementó la burocracia, condenó al país al atraso en infraestructura vial, nos deja al borde de un apagón, llenos de cocaína y con los delincuentes empoderados. Si la delincuencia sonríe, Petro sonríe”, afirmó Briceño en su cuenta personal de X.

Finalmente, el presidente electo Abelardo De La Espriella, pese a que aún no se ha posesionado, dio las primeras instrucciones para ayudar a superar la emergencia en Casanare.

“He dado la instrucción a la primera dama, Ana Lucía Pineda, de liderar la recepción y entrega de las ayudas humanitarias que ya estamos recibiendo para nuestros compatriotas damnificados en Casanare”, afirmó en su cuenta de X.

Y agregó en el mensaje: “Gracias a la solidaridad de los colombianos, ya hemos recolectado más de 16.000 ayudas, y seguiremos sumando esfuerzos para acompañar a quienes hoy más lo necesitan”.

“Las donaciones se recibirán en la calle 12 # 21-45, barrio Bello Horizonte, Yopal, donde nuestro equipo estará dispuesto a recibir alimentos no perecederos, agua, elementos de aseo, cobijas y demás ayudas para las familias afectadas”, subrayó De La Espriella.

https://www.semana.com/politica/articulo/abelardo-de-la-espriella-desmiente-supuesta-reglamentacion-de-la-reforma-laboral/202650/

Por último, manifestó: “Cuando lleguemos al Gobierno, este tipo de iniciativas no solo continuarán, sino que las fortaleceremos para que la solidaridad de los colombianos llegue cada vez más lejos y con mayor impacto. Casanare no está solo”.