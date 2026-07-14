José Manuel Restrepo se reúne con la directora y el subdirector del FMI: “Iremos a buenos lugares”

Durante su viaje internacional, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ha realizado reuniones importantes que serán esenciales para el gobierno de Abelardo De La Espriella.

Gobierno de Abelardo De La Espriella y el FMI acuerdan ruta técnica para revisar las finanzas públicas de Colombia

Una de ellas fue en el Fondo Monetario Internacional, que describió como “un paso importante para recuperar la confianza en Colombia”.

“Nos reunimos con el Subdirector Gerente, Nigel Clarke, y tuvimos la oportunidad de conversar con la Directora Gerente, Kristalina Georgieva, para iniciar una agenda de trabajo basada en el rigor técnico, la transparencia y la responsabilidad fiscal. El Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella tiene una convicción clara: no se puede construir el futuro sobre la incertidumbre”.

Restrepo aseguró que “trabajaremos de la mano del Fondo Monetario Internacional para fortalecer el diagnóstico de las finanzas públicas, recuperar la estabilidad macroeconómica y devolverle a Colombia la confianza de los inversionistas, los mercados y los ciudadanos. Ese es el espíritu de la patria milagro: decir la verdad, tomar decisiones responsables y sentar las bases de un país que vuelva a crecer, generar oportunidades y recuperar su liderazgo”.

“Estoy segura de que iremos a buenos lugares”, aseguró Georgieva. “El banco está disponible para ayudar a Colombia en todas sus prioridades”, agregó Clarke.