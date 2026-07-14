José Manuel Restrepo adelanta su agenda en Estados Unidos como vicepresidente electo de Colombia, antes de la posesión del nuevo Gobierno que comenzará a administrar la nación el 7 de agosto.

Restrepo se encontró con los integrantes del Atlantic Council, un centro de pensamiento de Estados Unidos dedicado al estudio de los asuntos internacionales, en una cita en la que presentó a la academia internacional las propuestas del Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Cocodrilos del Orinoco: piden al Gobierno “escuchar” a los científicos para evitar extinción del caimán llanero

El vicepresidente electo afirmó que Colombia vive un ambiente que combina “esperanza y optimismo”, suscitado por las propuestas que presentó el próximo Gobierno durante la campaña presidencial y por el anhelo de reinstalar la “integridad” en el manejo de lo público.

“Lo que tuvimos en la pasada elección fue la posibilidad de perder nuestra democracia y de perder nuestras instituciones; nosotros mantuvimos a través de nuestras elecciones la posibilidad de estar nuevamente en nuestra democracia y de mantenernos en el respeto a nuestras instituciones. Este es un momento en el que tenemos que tener presente que las instituciones y la democracia son asuntos relevantes en el futuro de nuestra región”, manifestó Restrepo.

Abelardo De La Espriella anunció la eliminación de 229 cargos en la Presidencia, entre ellos varias consejerías; estas son

Restrepo afirmó que la nueva administración llega a la Casa de Nariño con la promesa de respetar las instituciones y marcar un nuevo momento en la relación de Colombia con Estados Unidos, vínculo que estará respaldado por una cooperación estratégica entre ambos gobiernos, apalancada en cinco pilares.

“Venimos acá días después de las elecciones para enviar ese mensaje a Estados Unidos, al mundo y a las instituciones multilaterales. Estamos aquí para enviar el mensaje de que queremos expandir el comercio bilateral”, indicó el vicepresidente electo.

Abelardo De La Espriella sentencia a exintegrantes de las Farc-EP: “No habrá perdón ni olvido”

Entre las prioridades enunciadas por Restrepo también están atraer inversiones, construir proyectos de infraestructura (con respeto a las concesiones) y dar seguridad a las cadenas de suministros internacionales. “También estamos acá para alentar la prosperidad, junto a Estados Unidos”, expresó.

El vicepresidente electo prometió que la administración de De La Espriella transformará la esperanza en acción.