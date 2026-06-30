Estados Unidos reconoce el triunfo de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú y envía mensaje al país

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, felicitó este martes, 30 de junio, a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, tras imponerse en el balotaje, y le ofreció reforzar la cooperación en materia de seguridad.

Abelardo De La Espriella felicitó a Keiko Fujimori tras su victoria en las elecciones de Perú 2026: “Trabajaremos juntos”

“La administración Trump espera profundizar la colaboración con el Gobierno de Fujimori para impulsar la cooperación en materia de seguridad y fortalecer la cooperación bilateral en inversión y comercio en nuestra región”, según un comunicado.

Fujimori, de 51 años, fue electa tras unos ajustados comicios, en un país que ha tenido ocho presidentes desde 2016.

El secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: AP Photo/Jose Luis Magana

Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

El triunfo de Fujimori se suma al de los líderes de derecha que han vencido en las urnas en América Latina desde que volvió a la Casa Blanca el republicano Donald Trump.

En el caso de Keiko Fujimori, Trump no explicitó su apoyo, contrariamente a lo que hizo con otros conservadores como el colombiano Abelardo De La Espriella.

Pero el ciclo político en la región favorece los planes de Washington de profundizar la cooperación contra el crimen organizado y para combatir la migración ilegal.

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú. Foto: Redes sociales Keiko Fujimori

Otros líderes latinoamericanos felicitaron a Keiko Fujimori tras ser proclamada oficialmente como ganadora de las elecciones presidenciales celebradas en Perú el pasado 21 de junio con un 50,135% de los votos, una vez completado el escrutinio.

“Felicito a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, por la confianza otorgada por el pueblo peruano en las urnas y por esta nueva etapa que se abre para el país hermano”, ha indicado el presidente boliviano, Rodrigo Paz, en un mensaje publicado en redes sociales en el que le ha deseado “el mayor de los éxitos en la responsabilidad de conducir el destino de Perú”.

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A renglón seguido, el mandatario del país andino ha trasladado su “respeto” a la “voluntad democrática del pueblo peruano”, así como su “compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo” entre ambos países.

Desde Argentina, el presidente del país, Javier Milei, ha celebrado que “Perú sale del socialismo” tras el “rechazo” de los peruanos de “la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario”, en referencia al rival de Fujimori en la segunda vuelta.

PERÚ SALE DEL SOCIALISMO



Felicito a @KeikoFujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad.



Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba… — Javier Milei (@JMilei) June 30, 2026

“La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”, ha aseverado tras resaltar que “el pueblo peruano se suma a Colombia” en el envío de un “mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”.

Por su parte, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha augurado que ambos países “hermanos” estrecharán lazos para tener una “relación inmejorable a nivel comercial y de lucha contra el crimen trasnacional”.

De su lado, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, ha enviado sus “más sinceras felicitaciones” a Fujimori, deseándole que su gestión “esté marcada por prosperidad y avances para todos los peruanos”.

Mientras tanto, su colega chileno, José Antonio Kast, ha trasladado sus felicitaciones y apostado por trabajar “por una agenda de seguridad y desarrollo común” y fortalecer la amistad de Chile y Perú “hacia el futuro”.

Felicito a la Presidenta Electa del Perú, @KeikoFujimori por su triunfo electoral. Trabajaremos por un agenda de seguridad y desarrollo común, fortaleciendo la amistad de Chile y Perú hacia el futuro 🇨🇱🇵🇪 — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 30, 2026

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, ha deseado “muchos éxitos” a Fujimori al frente de la Presidencia peruana. “Estoy seguro de que, trabajando con unidad y compromiso, fortalecerá el bienestar y desarrollo del pueblo peruano”, ha afirmado, al tiempo que ha pedido “seguir estrechando” los lazos entre Honduras y Perú.