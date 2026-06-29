Abelardo De La Espriella felicitó a Keiko Fujimori tras su victoria en las elecciones de Perú 2026: “Trabajaremos juntos”

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, compartió un video en redes sociales donde mostró la comunicación que tuvo con Keiko Fujimori, ganadora de las elecciones en Perú.

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El abogado mostró cómo fue el instante en el que la felicitó a través de una videollamada, expresando la alegría que sentía de saber que compartirían gobiernos a futuro, luchando por la democracia y la libertad.

“Recibe mis más sinceras felicitaciones por tu victoria Keiko Fujimori. El pueblo peruano ha hablado en las urnas y te ha confiado la enorme responsabilidad de conducir el destino de tu nación”, escribió en el post de X.

“Como Presidente electo de Colombia, me alegra saber que nuestros países estarán guiados por gobiernos que comparten la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones”, afirmó.

De igual manera, apuntó que podrían trabajar de la mano con Keiko Fujimori, fortaleciendo las relaciones entre países, beneficiando a millones de personas que confiaron en su labor.

“Estoy seguro de que trabajaremos juntos para fortalecer la histórica relación entre Colombia y el Perú, en beneficio de nuestros pueblos. Firme por la Patria. (A.D.L.E)”, concluyó.