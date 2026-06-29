El presidente electo, Abelardo De La Espriella, les habla a los colombianos tras su triunfo en las urnas

Una semana después de lograr el triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Abelardo De La Espriella se dirige al país en una transmisión en directo por sus redes sociales.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró oficialmente presidente de Colombia el pasado miércoles, 24 de junio, luego de finalizar el escrutinio a la segunda vuelta.

De acuerdo con el acta emitida por el CNE, “se declara electo como presidente de la república para el periodo 2026-2030 y vicepresidente de la república para el periodo 2026-2030 a Abelardo De La Espriella y a José Manuel Restrepo Abondano”.

Siga en directo las declaraciones del presidente electo: