POLÍTICA

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, les habla a los colombianos tras su triunfo en las urnas

El Consejo Nacional Electoral lo declaró oficialmente presidente de Colombia el pasado miércoles.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
29 de junio de 2026 a las 7:58 p. m.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA.

Una semana después de lograr el triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Abelardo De La Espriella se dirige al país en una transmisión en directo por sus redes sociales.

Candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a las tasas de vivienda.
Sector vivienda reacciona a la propuesta de De La Espriella sobre créditos de vivienda al 2 %: “Necesita generar condiciones”

El Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declaró oficialmente presidente de Colombia el pasado miércoles, 24 de junio, luego de finalizar el escrutinio a la segunda vuelta.

De acuerdo con el acta emitida por el CNE, “se declara electo como presidente de la república para el periodo 2026-2030 y vicepresidente de la república para el periodo 2026-2030 a Abelardo De La Espriella y a José Manuel Restrepo Abondano”.

Siga en directo las declaraciones del presidente electo:

YouTube video on0qmvU_Z8A thumbnail