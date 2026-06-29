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“Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza”: Keiko Fujimori tras finalizar el 100% del escrutinio

La candidato obtuvo 50,13 % de las votos, frente 49,86 % de Roberto Sánchez, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Redacción Mundo
29 de junio de 2026 a las 5:17 p. m.
La candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, habló tras finalizar el escrutinio en Perú.
La candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, habló tras finalizar el escrutinio en Perú. Foto: AP Photo/Martin Mejia

Keiko Fujimori fue electa presidenta de Perú tras unos ajustados comicios que marcan el regreso del fujimorismo al poder, en un país con una crisis institucional crónica y azotado por el crimen organizado.

ED 2292
Keiko Fujimori triunfa en Perú y América Latina consolida el giro a la derecha, en medio de denuncias de fraude y silencios de la izquierda

Fujimori, de 51 años, venció por menos de un punto a su rival de izquierda, Roberto Sánchez, según los datos finales del escrutinio publicados este lunes, tres semanas después del balotaje.

La derechista obtuvo 50,13 % de las votos, frente 49,86 % de Sánchez, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La diferencia es de menos de 50.000 votos.

“Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”, publicó Fujimori en X tras conocerse el 100 % del escrutinio.

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