“Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza”: Keiko Fujimori tras finalizar el 100% del escrutinio

Keiko Fujimori fue electa presidenta de Perú tras unos ajustados comicios que marcan el regreso del fujimorismo al poder, en un país con una crisis institucional crónica y azotado por el crimen organizado.

Keiko Fujimori triunfa en Perú y América Latina consolida el giro a la derecha, en medio de denuncias de fraude y silencios de la izquierda

Fujimori, de 51 años, venció por menos de un punto a su rival de izquierda, Roberto Sánchez, según los datos finales del escrutinio publicados este lunes, tres semanas después del balotaje.

La derechista obtuvo 50,13 % de las votos, frente 49,86 % de Sánchez, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La diferencia es de menos de 50.000 votos.

“Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”, publicó Fujimori en X tras conocerse el 100 % del escrutinio.

En desarrollo...