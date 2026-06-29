“Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza”: Keiko Fujimori tras finalizar el 100% del escrutinio

Keiko Fujimori fue electa presidenta de Perú tras unos ajustados comicios que marcan el regreso del fujimorismo al poder, en un país con una crisis institucional crónica y azotado por el crimen organizado.
Fujimori, de 51 años, venció por menos de un punto a su rival de izquierda, Roberto Sánchez, según los datos finales del escrutinio publicados este lunes, tres semanas después del balotaje.
La derechista obtuvo 50,13 % de las votos, frente 49,86 % de Sánchez, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La diferencia es de menos de 50.000 votos.
“Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”, publicó Fujimori en X tras conocerse el 100 % del escrutinio.
La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para… pic.twitter.com/mJvw2gZMoK— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 29, 2026
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