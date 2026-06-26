Keiko Fujimori da por ganadas las elecciones y envía un mensaje al Perú, en plenas tensiones con el candidato opositor

La virtual vencedora de las elecciones presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, ha dado por ganados los comicios a falta de que finalice el recuento oficial de votos. Afirmó que ahora deberá fijarse en el trabajo por realizar de cara a los próximos cinco años.

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“Esta elección ya acabó. Ahora, lo que tenemos que fijarnos es en qué vamos a hacer los próximos cinco años. Y lo que vamos a hacer es que el Estado vuelva a funcionar. Lo que vamos a hacer es recuperar las calles y que podamos salir con tranquilidad”, expresó en un mensaje a sus seguidores y los de su partido Fuerza Popular.

Con el 99,8 % de los votos escrutados, Fujimori sigue al frente con el 50,1 % de los respaldos frente al 49,8 % de los votos obtenidos por su rival, el candidato izquierdista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. De momento, la diferencia es de unos 44.500 votos.

Keiko Fujimori lidera el conteo y sería la nueva presidenta de Perú tras cuatro intentos. Foto: AFP

Fujimori señaló que la carrera electoral ya concluyó y que viene un periodo de cinco años de trabajo: “Lo que nos corresponde ahora es tender puentes, volvernos a abrazar, trabajar juntos por la unidad de todos los peruanos”.

En este sentido, expresó su voluntad de dialogar con los sectores que aún desconfían de su figura y prometió una gestión que dé prioridad a las obras públicas y la creación de empleo.

Por otra parte, resaltó la labor voluntaria de aquellos que han participado en la supervisión del proceso electoral.

“Muchos de ustedes nos ayudaron en esta cruzada cívica, en la que participaron de manera voluntaria para defender la democracia”, aseguró, según la emisora RPP.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentaron en la segunda vuelta por la Presidencia de Perú. Foto: ASSOCIATED PRESS Y AFP

“Gracias por habernos ayudado, por darle esta oportunidad que, por supuesto, asumimos con humildad y vamos a tener un gran equipo, un equipo que vaya más allá de nuestro partido, un equipo que tenga experiencia, pero sobre todo que tenga la camiseta del Perú bien puesta”, indicó.

Por su parte, Sánchez anunció en las últimas horas el alcance de un pacto parlamentario con Ahora Nación y Partido Cívico Obras para la “recuperación de la democracia”. Todavía se desconoce si de este acuerdo derivarán apoyos puntuales o una coordinación permanente en el próximo Congreso, ahora bicameral.

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Sánchez publicó en redes sociales una fotografía del encuentro que mantuvo con el presidente de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, y con el de Cívico Obras, Ricardo Belmont, ambos excandidatos en las pasadas elecciones.

Durante la próxima legislatura, Fuerza Popular de Keiko Fujimori será el partido dominante con un total de 63 escaños en ambas cámaras, aunque contará con el previsible respaldo de históricos aliados como Renovación Popular. La alianza de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Cívico Obras suma 79 asientos.

Roberto Sánchez exige reconteo y hasta anular los resultados de algunas mesas. Foto: AP

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó el jueves que está previsto que los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral, celebrada el pasado 7 de junio, se publiquen oficialmente entre el 3 y el 7 de julio.