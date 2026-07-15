“Para el petrismo, la voz del pueblo solo vale cuando dice lo que ellos quieren escuchar”, le dicen a Petro

Este martes, 14 de julio, durante un consejo de ministros televisado, el presidente Gustavo Petro anunció que no asistirá a la ceremonia de posesión del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, el próximo 7 de agosto.

“Yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano; allá él que lo diga, pero él sabe por qué, porque eso es un fraude”, dijo Petro.

¿Qué pasa si Gustavo Petro no asiste a la posesión de Abelardo De La Espriella?

Tras lo anterior, la congresista Katherine Miranda lanzó ‘un dardo’ al presidente Petro a través de su cuenta en X.

“Qué curioso: para el petrismo, la voz del pueblo solo vale cuando dice lo que ellos quieren escuchar”, dijo Miranda, esta mañana de miércoles, 15 de julio.