Carlos Carrillo le envió duro mensaje a Petro: “Le hace daño a su legado”

El presidente Gustavo Petro elogió este martes 14 de julio, en medio de un consejo de ministros, a la jueza que anuló la imputación de cargos contra Daniel Quintero, por el caso de Aguas Vivas.

“Y ahora acaba de ser una jueza valiente, porque la justicia en Antioquia la maneja Fico, que es una dictadura. Y entonces una jueza valiente anula el estropicio que habían hecho los fiscales judicialmente, porque le ordenaron que que usted estuviera preso, así como han ordenado conmigo”, manifestó Petro al respecto.

Las anteriores declaraciones del jefe de Estado no cayeron bien en Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD. El exfuncionario petrista no dudó en enviarle un duro mensaje a Petro, a través de su cuenta en X, esta mañana de miércoles 15 de julio.

Carrillo de dijo a Petro que deje de “meter las manos al fuego” por Quintero, recalcándole que eso no le hace bien al futuro del Pacto Histórico.

“Nadie ha declarado inocente a Daniel Quintero, lo que presentan como un triunfo jurídico y una absolución es una leguleyada de forma. Presidente @petrogustavo deje de meter las manos al fuego por ese personaje, le hace daño a su legado y al futuro del @PactoCol”, le dijo puntualmente Carrillo a Petro.

Este martes, 14 de julio, una jueza declaró la nulidad en la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín y hoy superintendente de Salud, Daniel Quintero, por el caso de Aguas Vivas, al considerar que la Fiscalía no cumplió con lo que exige la ley para que ese procedimiento jurídico avance en la investigación.

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Se suscitó una afectación al derecho al debido proceso (...) dado que la Fiscalía no cumplió con la carga establecida en lo concerniente a expresar una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible, dado que no explicó con suficiencia que la conducta desplegada se adecúa típicamente al delito endilgado”, dijo la togada.

Y agregó la jueza: “Esta ausencia de detalle configura un déficit tan grave que afecta el derecho a la defensa (...) dado que se observa una absoluta falta de claridad y ausencia de definición en las circunstancias concretas que impiden que se ejerza una adecuada defensa”.