Continúa la polémica con relación al profesor Franklin Gamboa y la decisión que tomó de no comprarle más panela a don Luis Felipe, un adulto mayor que se dedica a esta labor, después de que este votara y apoyara a Abelardo De La Espriella.

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El docente volvió a hablar en las últimas horas y nuevamente defendió su posición, además de que contó el motivo por el que decidió grabar la situación, un video que se ha hecho rápidamente viral en las redes sociales.

Según dijo en diálogo con Blu Radio, sus principios no le permiten apoyar a las personas que voten por aquellos que tienen un lenguaje violento. “Yo no puedo apoyar a alguien que haya generado un discurso en contra de los profesores”, señaló.

Gamboa confirmó que en segunda vuelta voto por Iván Cepeda, quien en ese momento era el candidato del presidente Gustavo Petro. “Don Luis Felipe llegó a mi casa hablando de que llegaba la seguridad y del Tigre. (...) Yo no puedo comprarle a alguien que vaya por esas inclinaciones”, apuntó.

El presidente electo Abelardo De La Espriella y Don Luis Felipe Yagüé Cotazo. Foto: Fotomontaje SEMANA

“Yo no he maltratado a don Luis Felipe. Él pasó invisible muchos años en mi cuadra y ahora todos le quieren comprar. Valoro, reconozco y doy gracias a Dios de que esto resultó para él muy bien”, añadió.

Sobre el motivo por el que grabó el video, el docente explicó que buscaba que no se malinterpretaran sus palabras o que dijeran que él había sido grosero con el vendedor.

En ese sentido, sostuvo que, contrario a lo que se ha dicho, en ningún momento humilló a don Luis Felipe sino que de una manera respetuosa le hizo saber que no le volvería a comprar panela.

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“Aquí yo no he juzgado nunca a nadie por pensar como piensan, lo que pasa es que he decidido comprarle a los que realmente la van a pasar muy mal en estos cuatro años, porque yo sí sé cómo han sido los gobiernos de extremos”, sostuvo.

Pese a defender su posición, Gamboa admitió que cometió un error al publicar el video y exponer de esta manera al vendedor de panela. “Menos mal que esto resultó muy bien para él, donde hubiera resultado algo malo pues también daba la cara porque asumo responsabilidades”, expresó.

“Quise fue que se escuchara mi voz y por qué tomaba mi decisión muy respetuosa y a quién le iba a comprar todos los días. (...) Exponer a don Luis Felipe fue un gran error, pero eso no significa que se vengan contra mí”, complementó.

Por el momento, el debate sobre esta situación no ha parado y mientras que Franklin Gamboa recibe críticas, el vendedor de panela ha tenido gran solidaridad de los colombianos y hasta el presidente electo Abelardo De La Espriella lo invitó a su posesión.