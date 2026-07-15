Denuncian presuntas irregularidades en un multimillonario contrato en los proyectos para la paz

A solo dos semanas de cerrar el gobierno del presidente Gustavo Petro, se han conocido una cascada de contratos que ya fueron advertidos por diferentes órganos de control, sectores sociales y políticos del país. Este miércoles es una veeduría la que advierte de presuntas irregularidades en un multimillonario proyecto de los OCAD Paz.

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La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia radicó una denuncia tras insistir en presuntas irregularidades en un proyecto por $62.797 millones ante el OCAD Paz en municipios del pacífico colombiano.

“La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia radicó una denuncia formal ante los organismos de control y autoridades competentes, advirtiendo sobre presuntas irregularidades e inconsistencias relacionadas con el proceso de aprobación del proyecto BPIN 20251301010899, financiado con recursos de la Asignación para la Paz por valor de $62.797.102.285, que se ejecutarán en municipios como Timbiquí, Cauca, y Buenaventura, Valle”, dijo César Augusto Pinilla, vocero de la veeduría.

De acuerdo con la denuncia, existen elementos que ameritan una investigación de las autoridades que corresponden y que, en criterio de la veeduría, podrían comprometer los principios de transparencia, planeación y correcta destinación de los recursos públicos.

“Asimismo, se solicita investigar si el proceso de aprobación que actualmente cursa ante el OCAD Paz cumple integralmente los requisitos técnicos, financieros y jurídicos exigidos por el Sistema General de Regalías”, señalaron los denunciantes tras advertir las presuntas irregularidades en el proyecto.

En la denuncia se detallan las presuntas inconsistencias identificadas, entre otras una posible superposición de inversiones, inquietudes sobre la identificación de beneficiarios, el cumplimiento de requisitos de consulta previa y la sostenibilidad de la inversión pública.

“La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia reitera que corresponde a las autoridades competentes establecer la existencia o no de irregularidades. No obstante, considera indispensable que estas situaciones sean verificadas antes de comprometer recursos públicos por más de 62 mil millones de pesos”, dijo César Augusto Pinilla.

En la denuncia se detallan las presuntas inconsistencias en proyectos de los Ocad Paz Foto: Alcaldía de Jamundí

Se espera que los órganos de control inicien las actuaciones correspondientes de cara a establecer responsabilidades de quienes tienen a su cargo la asignación de los recursos y, particularmente, quienes los van a ejecutar.