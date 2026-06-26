Condado de Lamu, Kenia, hace historia y recibe el Premio de Paz en la Cumbre Mundial de Alcaldes en Marruecos

El condado de Lamu, en Kenia, se convirtió en el primer gobierno local africano en recibir el Premio Mundial de la Paz otorgado por la organización internacional United Cities and Local Governments (UCLG), un reconocimiento que destaca iniciativas exitosas de construcción de paz, prevención de conflictos y fortalecimiento de la cohesión social desde los territorios. El galardón fue entregado durante la Cumbre Mundial de Alcaldes y el Congreso Mundial de Gobiernos Locales y Regionales celebrado en Tánger, Marruecos.

“Los derechos de las mujeres están en riesgo, incluso en las grandes democracias”: vicealcaldesa de París, Audrey Pulvar

La distinción reconoció el programa denominado “Rompiendo la fragilidad de la paz en zonas de desastre”, una estrategia impulsada por la administración de Lamu para fortalecer la resiliencia comunitaria mediante sistemas de alerta temprana, mecanismos de respuesta ante riesgos climáticos y sociales, espacios de diálogo ciudadano y una amplia participación de mujeres, jóvenes, refugiados y poblaciones vulnerables.

Según los organizadores, la iniciativa ha contribuido a disminuir los riesgos de conflicto durante situaciones de crisis, mejorar la convivencia entre comunidades de acogida y población refugiada, además de fortalecer la confianza en las instituciones públicas. El programa también consolidó una política pública permanente de construcción de paz y gestión de conflictos adoptada por el gobierno local desde 2022.

El gobernador del condado, Issa Timamy, celebró el reconocimiento internacional y aseguró que el premio es resultado del compromiso de las comunidades locales con el diálogo y la convivencia pacífica. El mandatario afirmó que el reconocimiento pertenece a los habitantes de Lamu, quienes han optado por la unidad y la resiliencia frente a las divisiones y los conflictos.

“Este premio demuestra que la paz se construye desde las comunidades y que los territorios tienen la capacidad de transformar los desafíos en oportunidades para el desarrollo y la convivencia”, señaló el gobernador durante la ceremonia de reconocimiento.

La premiación contó con el respaldo de Open Society Foundations, organización que apoya las iniciativas orientadas a fortalecer la democracia, los derechos humanos y la gobernanza local en distintas regiones del mundo.

Durante la Cumbre Mundial de Alcaldes, la presidenta de Open Society Foundations, Binaifer Nowrojee, resaltó el papel de los gobiernos locales como actores fundamentales para enfrentar los desafíos relacionados con la seguridad, la protección de derechos y la construcción de sociedades más inclusivas.

En su intervención ante la asamblea internacional de alcaldes y gobernadores, Nowrojee destacó experiencias desarrolladas en Colombia, donde víctimas de agresiones oculares y de episodios de violencia policial se han organizado desde los territorios para promover regulaciones sobre el uso de la fuerza durante las manifestaciones sociales.

“Las respuestas más efectivas a muchos de los desafíos de nuestro tiempo están surgiendo desde las comunidades y los gobiernos locales”, expresó la presidenta de la fundación, al destacar la importancia de fortalecer las capacidades de las autoridades territoriales para garantizar derechos y construir entornos más seguros.

Keiko Fujimori da por ganadas las elecciones y envía un mensaje al Perú, en plenas tensiones con el candidato opositor

United Cities and Local Governments, con sede en Barcelona, agrupa y representa a gobiernos locales y regionales de más de 140 países. Sus miembros incluyen ciudades, municipios y asociaciones nacionales de gobiernos locales que representan a más de la mitad de la población mundial. La organización tiene como misión defender la autonomía local democrática y promover la cooperación entre territorios para afrontar desafíos globales.

El Premio Mundial de la Paz de UCLG es uno de los reconocimientos internacionales más importantes para gobiernos locales que desarrollan iniciativas innovadoras en prevención de conflictos, reconciliación, inclusión social y fortalecimiento de la convivencia ciudadana. En la edición de 2026 participaron decenas de proyectos provenientes de distintos continentes, siendo Lamu la iniciativa seleccionada por su impacto en la construcción de paz desde el ámbito local.