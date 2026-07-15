El encuentro que quedó pendiente entre el presidente Petro y las altas cortes; exminJusticia intentó la reunión

SEMANA habló en exclusiva con el exministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien coincidencialmente salió del Gobierno de Gustavo Petro tras lanzar duras críticas al estatus político otorgado a las disidencias de las Farc y la facultad del Presidente de la República para nombrar notarios.

Pero en medio de ese diálogo, Cuervo confesó que intentó reunir al presidente Gustavo con los altos dirigentes de las cortes de Colombia, como la Suprema, Constitucional y el Consejo de Estado, tras las tensiones que se han dado entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.

El exminJusticia le dijo a esta revista: “Me quedó faltando, eso sí, una reunión que le propuse al Presidente con los tres presidentes de las Altas Cortes y del Consejo Superior de la Judicatura. Él me dio luz verde, alcancé a hablar con el presidente de la Corte Suprema, me dijo que también, pero pues ya no voy a estar y no alcanzo a gestionarla, pero yo creo que sería bueno que se diera esa reunión”.

Ese encuentro pudo haber sido un capítulo clave del cierre del Gobierno Petro para limar las asperezas que quedaron expuestas entre el Ejecutivo y la justicia en Colombia.