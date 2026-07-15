Gustavo Petro aseguró que no prolongará su mandato y entregará el cargo: “Sería un acto de ruptura de la Constitución”

El presidente Gustavo Petro se refirió a su salida del Gobierno, que se concretará el próximo 7 de agosto, con la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Gustavo Petro no asistirá a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella: “No voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte”

En ese sentido, durante su más reciente consejo de ministros, el mandatario dijo que será presidente de Colombia hasta la medianoche del día anterior, dejando atrás el fantasma de perpetuarse en el poder, uno de los mayores miedos de distintos sectores, especialmente los de la oposición.

“Lo cierto es que yo termino el 6 de agosto. Si prolongo ese mandato con ayuda de las armas de la nación y otras que la ciudadanía pondría, no estoy en el camino correcto porque prolongo la violencia contra jóvenes que no tienen la culpa. Ni ninguno ni nosotros”, aseguró Petro.

El mandatario reconoció que perpetuarse en el poder sería un acto de ruptura de la Constitución Política, pues está establecido que su mandato terminará una vez entregue el poder a su sucesor, en este caso, Abelardo De La Espriella.

“Nunca he dicho que yo soy un dictador, eso se lo inventó la prensa, pero yo soy un demócrata. Yo dejé las armas hace 37 años. Y el camino de Colombia no es la violencia, es la paz; ahora la llevan de nuevo a la violencia, pero no somos nosotros, serán otros”, agregó el presidente.

En medio de la transición de mando se ha generado todo un debate porque esta vez el protocolo sería distinto al acostumbrado. Por un lado, Petro y De La Espriella no se han reunido ni han conversado, lo cual pocas veces había sucedido en la historia del país.

Asimismo, no habrá una entrega oficial de la Casa de Nariño, sino que De La Espriella ha dicho que quiere realizar ese evento en una guarnición militar fuera de Bogotá.

El presidente, Gustavo Petro, negó que se vaya a perpetuar en el poder. Foto: Foto de Ovidio González - Presidencia de la República

Precisamente, Petro ya descartó que vaya a estar en el acto de posesión de De La Espriella y volvió a generar dudas sobre el resultado en las urnas del pasado 21 de junio, que fue verificado por distintos organismos internacionales.

“Yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano; allá él que lo diga, pero él sabe por qué, porque eso es un fraude”, dijo Petro en su más reciente consejo de ministros.

Según el presidente, no se trataría de un fraude de grandes proporciones, sino de 848.000 votos: “No es el fraude monumental de cuatro o cinco millones, que sería fácil de encontrar. No. Es un fraude que yo creo que es de 848.000 votos”.