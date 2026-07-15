“Petro bloqueó una solución hídrica mientras Bogotá racionaba agua”: Fabio Arjona, ministro de Ambiente de Abelardo De La Espriella

Fabio Arjona, quien tomará las riendas del Ministerio de Ambiente desde el 7 de agosto, denunció que el presidente Gustavo Petro habría bloqueado una solución hídrica para Bogotá mientras la ciudadanía racionaba agua en 2024.

La teoría de Arjona es que la Casa de Nariño dejó sin decisión una solución clave para la capital del país: “El aprovechamiento del agua tratada de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) (en) Salitre“.

Fabio Arjona, un reconocido defensor de la naturaleza, será el ministro de Ambiente del Gobierno de Abelardo De La Espriella

En dado caso de que se hubiera avalado, según el gobierno entrante, esta alternativa permitiría disponer de cerca de 5.500 litros por segundo de agua tratada para usos que no requieren agua potable.

Es decir, esa decisión pudo haber beneficiado a obras de infraestructura, construcción, industria, taller, control de incendios y operación urbana, entre otros.

Imagen panorámica de Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

“La seguridad hídrica de Bogotá y de Colombia no puede quedar atrapada en trámites interminables, cambios de criterio ni conflictos entre entidades del mismo Gobierno. El país necesita decisiones técnicas, coordinación institucional y responsabilidad frente al agua”, dijo el ministro designado.

El equipo de Abelardo De La Espriella indicó que la orden que dio el presidente electo es destrabar soluciones, proteger el abastecimiento y gobernar el agua con criterio técnico, sentido de urgencia y responsabilidad con los ciudadanos.

Gustavo Petro criticó el nombramiento de María Nohemí Arboleda, la ministra de Minas de Abelardo De La Espriella

Hasta el momento, la administración de Petro no ha respondido a la denuncia de Fabio Arjona, quien participa en la mañana de este miércoles en la Cumbre de la Sostenibilidad organizada por SEMANA.