Fabio Arjona, un reconocido defensor de la naturaleza, será el ministro de Ambiente del Gobierno de Abelardo De La Espriella

Fabio Arjona, un biólogo con amplia trayectoria y reconocimiento en el sector, es el tercer ministro que llega a la “manada” del Tigre.

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Este nombramiento no sorprende: Arjona no solo ha sido, durante décadas, una de las figuras más influyentes del ambientalismo colombiano y líder de la organización Conservación Internacional Colombia, sino que, además, ya había sido designado como jefe del equipo de empalme de esa cartera durante el proceso de transición que adelanta el Gobierno electo de Abelardo De La Espriella.

“Con su liderazgo iniciaremos una nueva etapa para proteger nuestros ecosistemas, fortalecer el bienestar animal, conservar el agua, impulsar soluciones basadas en la naturaleza y demostrar que el desarrollo y la protección ambiental pueden avanzar juntos. Nunca más la pobreza como excusa para destruir el medio ambiente. Nunca más la indiferencia frente a nuestros animales. Nunca más el abandono de la riqueza natural que Dios le entregó a Colombia.Bienvenidos a la era de la reconstrucción de la Patria, de la responsabilidad ambiental, de la conservación, de la biodiversidad y del respeto por la vida", escribió el presidente electo al presentar a Arjona.

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José Manuel Restrepo también publicó un emotivo mensaje alrededor de este nombramiento. “Con él pondremos en marcha nuestro Plan ABC: A de Agua. B de Biodiversidad. C de Comunidades.Un modelo que entiende que proteger el medio ambiente y generar desarrollo no son objetivos opuestos, sino complementarios. Trabajaremos para recuperar la protección de nuestros ecosistemas, enfrentar con decisión la minería ilegal, promover el uso responsable del suelo, fortalecer las áreas de especial protección y convertir a las comunidades en protagonistas de un desarrollo sostenible”, dijo el vicepresidente electo.

La llegada de un ambientalista de pura cepa podría aliviar los temores de ese sector frente al giro que, seguramente, dará el Gobierno De La Espriella en algunas políticas, sobre todo en las relacionadas con el sector minero-energético.

Desde la campaña, De La Espriella fue claro en que el país reanudaría la exploración de petróleo y gas, y comenzaría a implementar el fracking de manera responsable.

Fabio Arjona fue vicepresidente de Conservación Internacional Colombia. Foto: Raúl Palacios / El País.

Ese compromiso con la sostenibilidad ambiental y el acompañamiento de esos procesos será una de las principales tareas de Arjona.

El nuevo ministro cuenta con todos los pergaminos en la defensa de la naturaleza. Es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y, durante décadas, fue vicepresidente de Desarrollo de Recursos y Sostenibilidad Regional en Conservación Internacional, una organización con alcance mundial que ha realizado un trabajo de gran impacto e incidencia en Colombia.

En el pasado, Arjona también ocupó cargos relevantes en el servicio público del sector. Por ejemplo, fue viceministro de Medio Ambiente, director ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), y director del Plan de Acción Forestal para Colombia (FAO-DNP).

Una de sus áreas de experiencia es la cooperación internacional en favor del medioambiente, un renglón clave para este sector. Además, fue consultor del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, y ha impulsado proyectos como Naturamazonas, Nuestros Futuros Bosques y Vida Manglar (pionero en bonos de carbono azul).

Colombia es uno de los siete países megadiversos del mundo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Arjona será ministro de Ambiente en un país con una inigualable riqueza natural. De hecho, el Instituto Humboldt, en un completo documento que entregó a los candidatos presidenciales, recordó que Colombia es uno de los siete países megadiversos, donde se encuentra el 70 % de la riqueza biológica del planeta.

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Sin embargo, el instituto advirtió sobre hechos alarmantes. Por ejemplo: “Entre 2001 y 2021, el país perdió 3,2 millones de hectáreas de bosques. A esto se suma la desaparición del 24 % de los humedales permanentes (principalmente a causa de la ganadería extensiva); el 92 % de los bosques secos tropicales (presentes, por ejemplo, en el Caribe, los valles del Cauca y el Magdalena, y los Santanderes); y 21 % de los manglares”.

Entre 2001 y 2021, el país perdió 3,2 millones de hectáreas de bosques. Foto: Wil.Amaya - stock.adobe.com

El nuevo ministro también tendrá que capotear los estragos del fenómeno El Niño. Se anticipa que llegará con intensidad y se ha advertido que la escasez de agua podría ocasionar un apagón, un escenario que el Gobierno De la Espriella ha dicho que buscará evitar.

El informe del Instituto Humboldt recuerda que el 90 % de las emergencias reportadas por el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia estuvieron asociadas con eventos climáticos extremos. Además de esos fenómenos, advierte que existe otra circunstancia que agrava el riesgo: la deforestación amazónica podría reducir las lluvias hasta en un 40 %, lo que traería graves consecuencias para la disponibilidad y la seguridad hídrica en los Andes.

Arjona es el tercer ministro confirmado del gabinete. El primero fue Rodrigo Lara, en la cartera del Interior, y el segundo, Miguel Gómez Martínez, en Hacienda. SEMANA confirmó que la exfiscal Viviane Morales llegará a la cartera de Educación, aunque ese nombramiento todavía no ha sido oficializado por el presidente electo.