Incumplimientos sobre la ley de protección animal provocan directiva de la Procuraduría

Sistemáticos incumplimientos detectados en numerosas administraciones territoriales frente a las leyes de protección animal provocaron que el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, expidiera una directiva en ese sentido para cumplir con esa norma en Colombia.

La directiva cuenta con 22 órdenes dirigidas a alcaldes, gobernadores, ministerios, asambleas, concejos y juntas de defensoras de animales, para que implementen de manera inmediata jornadas de esterilización, la creación o puesta en operación de centros de bienestar familiar en cada municipio, y tienen un plazo de 90 días para que presenten un plan de acción a la Procuraduría.

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El ente de control también dispuso en el documento: “La formulación inmediata del Plan de Centros Regionales de Bienestar Animal (CRBA) por parte de gobernadores y alcaldes que aún no lo hayan hecho; y la creación del Fondo Municipal de Protección Animal“.

Para temas de justicia, también se ordenó capacitar a los inspectores de policía para que apliquen el proceso verbal de maltrato animal e implanten el curso de sensibilización previsto en la Ley Ángel.

La Procuraduría precisó sobre la directiva: “La Directiva también conmina al Ministerio de Ambiente a expedir de manera inmediata la Ruta de Atención al Maltrato Animal (pendiente desde octubre de 2025) y al Ministerio de Educación a incorporar contenidos sobre bienestar animal y tenencia responsable en los currículos escolares”.

La directiva también creó una mesa nacional de seguimiento que coordinará la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, con el objetivo de vigilar el seguimiento de los ministerios, las entidades territoriales, las juntas defensoras de animales y las organizaciones de protección animal para cumplir las órdenes.

El procurador Eljach advirtió: “El incumplimiento de estas obligaciones por omisión o negligencia administrativa puede configurar faltas disciplinarias conforme a la Ley 1952 de 2019 y sus modificaciones previstas en la Ley 2094 de 2021. Proteger a los animales no es opcional: es una obligación legal que el Estado colombiano debe cumplir en todos los rincones del territorio”.

Las alcaldías, gobernaciones, ministerios y demás entidades vinculadas dentro de esta directiva deberán presentar un reporte semestral sobre los avances de esas órgenes que buscan fortalecer la protección animal en Colombia.