Maquinaria incautada a la minería ilegal será utilizada para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció una nueva medida que se va a implementar en medio de la tragedia por el terremoto ocurrido el pasado lunes, 10 de agosto, la cual va a ayudar para las siguientes fases de remoción de escombros y reconstrucción.

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El jefe de Estado explicó que desde el mismo lunes, tras el potente movimiento telúrico, le dio la orden a la Fuerza Pública de incautar toda la maquinaria utilizada en la minería ilegal.

“En lugar de destruir esta maquinaria, la pondremos al servicio de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto”, anunció De La Espriella, quien reveló el primer golpe de las autoridades en el Chocó.

“Hoy, en la vereda Boraudó, Lloró, Chocó, el Ejército Nacional, en operación conjunta con la Armada Nacional e interinstitucional con la Policía, incautó 2 excavadoras del ELN, avaluadas en cerca de $900 millones”, relató.

De La Espriella explicó que estas ya fueron entregadas a la Gobernación del Chocó para apoyar estas labores. “La maquinaria de la minería ilegal ahora trabajará para Colombia. La delincuencia destruye; el gobierno del tigre reconstruye”, manifestó.

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