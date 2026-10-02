Lorenzo no la pasa bien y Alfaro le gana la partida: Colombia se frustra y Paraguay sonríe

La Selección Paraguay no cree en nadie y suma un importante triunfo en New Jersey ante la Selección Colombia, en partido válido por la primera Fecha FIFA tras el Mundial 2026. Se veía un pronóstico algo parejo, pero La Albirroja salió bastante favorecida de la Copa del Mundo, mucho más que la Tricolor, y eso quedó reflejado en la cancha.

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Los dirigidos por Gustavo Alfaro pueden vociferar que hicieron una grata presentación y el buen nivel lo expuso con la Tricolor en frente. Uno de los contrastes que presenta Paraguay es que fue al Mundial 2026 lleno de renovación y muchos de esos futbolistas ya se liberaron de la primera Copa del Mundo para sus carreras.

A comparación con Colombia, la renovación recién la comienza y es más, varias de sus exestrellas ya no están con el equipo por renuncias, lo que hizo mover a Néstor Lorenzo en la búsqueda de nuevos talentos para dar el cambio generacional que se pedía a gritos. Este encuentro chocó esas dos realidades: de un equipo que está en construcción y otro que sigue avanzando sobre lo que ya construyó.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Foto: Getty Images

Colombia hasta ahora construye y si se le ve lo positivo, se indica que el técnico Lorenzo apuesta por probar jugadores nuevos, a su modo, algunos de titular y otros entrando en la fase final de los partidos. Sin duda, esto va a tener mucha paciencia de por medio, errores y aciertos, derrotas y victorias en proceso que se mira por la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

Alfaro le gana la partida a Lorenzo

Con esta realidad impregnada, el partido tuvo más sello paraguayo que colombiano. La mística Albirroja se hizo presente con doble línea de cuatro, sorpresa por las bandas y mareando a una Colombia que solo pensaba en responder a velocidad, con espacios, contragolpe, tres toques, transiciones rápidas y salir de ese problema. Nada fuera de lo normal que la Tricolor nunca pudo superar.

Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay Foto: X Selección de Paraguay

Y ese enfoque en Colombia fue imposible, básicamente porque Paraguay se lo impidió con orden, sin sorpresa en las cobertura y fortaleza en los duelos. Por si fuera poco, un gol de Hugo Benítez marcó la diferencia (1-0) y le dio la victoria a los paraguayos en este juego de preparación, donde salen con mejores calificaciones.

Colombia que se vio suave en su idea táctica y como si dependiera de individualidades para ir a la ofensiva. Próximo partido de la Tricolor es contra Perú el próximo martes 6 de octubre.