La reacción de Zidane tras el renacer de Italia que lo golpeó en Nations League: “Merecíamos más”

La emoción sigue en punto álgido en el grupo A1 de la Nations League de la Uefa, donde la Francia de Zinedine Zidane vio interrumpido su pleno de victorias al empatar 1-1 en el Stade de France ante la Italia de Roberto Mancini, que sigue sorprendiendo y avanzando en su renacer.

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Michael Olise, compañero de Luis Díaz, adelantó al combinado francés, que acabó con 10 jugadores por la expulsión de Dayot Upamecano, antes de que Alessandro Bastoni repartiese los puntos, en una tercera jornada en la que Bélgica se impuso con un doblete de Kevin de Bruyne a la colista Turquía (3-0), que parece no reaccionar y se aproxima al descenso en la Nations League.

En su reencuentro con la Azzurra por primera vez desde la final del Mundial 2006, en la que acabó expulsado por propinar un cabezazo a Marco Materazzi, Zizou volvió a verse frenado por el conjunto italiano, que además avisó primero con un remate de Moise Kean que sacó casi milagrosamente Mike Maignan. En sus reacciones, Zidane dijo que merecían más con un rival que busca su resurgir.

Clásico del fútbol mundial

Olise, líder de los Bleus en el Stade de France, probó fortuna con un tiro desviado y después con un centro que, tras tocar en Sandro Tonali, acabó sacando el larguero. Gianluigi Donnarumma despejó también, superada la primera media hora, un chut lejano de Ousmane Dembélé.

Pio Esposito, la joya en la que confían en Italia, rozó el gol en una acción en la que no pudo rematar con acierto y Kean llegó a ver puerta, pero Gil Manzano lo anuló por fuera de juego.

Michael Olise celebra su gol con Francia ante Italia. Foto: Getty Images

Donnarumma se tuvo que emplear a fondo a la vuelta de los vestuarios, primero sacando una mano abajo ante un disparo de rosca de Désiré Doué y lanzándose a los pies de Dembélé en el rechace, y volvió a negar el tanto a un Olise que, minutos después, conseguía vengarse a balón parado.

Francia se condenó tras mal control de Lucas da Cunha. Bastoni le robó el esférico en zona adelantada y, con sangre fría, se plantó ante Maignan y le superó para poner el empate (min. 68). El guardameta francés pudo resarcirse desviando por encima del larguero un cabezazo de Kean, que amenazó con la remontada.

Zidane se sinceró tras Italia

Los franceses suman ahora siete puntos y Bélgica se coloca con seis unidades, a tres días del duelo entre ambos equipos en la cuarta jornada, donde estará en juego el primer puesto.

Italia, con cuatro puntos, queda al acecho, mientras que Turquía, con tres derrotas en sus tres partidos disputados, sigue hundida. Por su parte, Zidane le restó importancia a que era Italia a la que tenían en frente; la rencilla tras Alemania 2006 sigue viva y confesó que fueron superiores, por eso la tristeza por el marcador.

Zinedine Zidane, DT de Francia. Foto: UEFA via Getty Images

“Estoy contento de lo que vi. No por el resultado. Creo que merecimos más. Así es el fútbol. Tuvimos ocasiones para marcar el segundo, no lo hicimos y a veces pasan estas cosas en el campo. Muy orgulloso de mis jugadores y de todo lo que han hecho. Estoy contento pese al resultado”, dijo Zidane en rueda de prensa.