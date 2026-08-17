En medio del plan de reconstrucción que ya se empieza a analizar tras la tragedia ocurrida por el terremoto en el país, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, lanzó una propuesta para que en algunas zonas se pueda evaluar el modelo de autoconstrucción, pues según dijo, este proceso “no puede tener una única fórmula para todo el país”.

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“En muchas zonas rurales y en barrios populares del pacífico, lo que las propias comunidades están pidiendo con mayor urgencia son materiales para reparar y reconstruir sus viviendas. Por eso quiero hacer un llamado especial a la solidaridad de las empresas privadas que producen cemento, ladrillos, cubiertas, madera, acero, herramientas y demás materiales de construcción para que se sumen a la red de aportes y donaciones”, solicitó el ministro del Interior.

Uno de los casos sobre los que puso el ejemplo Lara es Buenaventura, pues allí hay sectores tradicionales de bajamar en la que había viviendas palafíticas de familias que llevan décadas construyendo sus hogares y habitan esos territorios desde hace tiempo, por lo que no considera que no sería correcto dejarlos meses esperando en albergues mientras se les da una solución de vivienda a futuro.

“Creo que debemos ser prácticos y escuchar a la gente. Si una familia puede recuperar rápidamente su techo y su hogar mediante la autoconstrucción, ayudémosla a hacerlo. Una donación privada de materiales puede significar que una familia vulnerable vuelva a dormir bajo su propio techo en semanas y no permanezca durante meses en un albergue”, aseguró Lara.

Viviendas en Buenaventura quedaron destruidas tras el terremoto. Foto: Luz Nelly Riascos

El ministro del Interior aclaró que esta idea no reemplaza el programa de reconstrucción y de vivienda que ha planteado el presidente Abelardo De La Espriella, sino que es una alternativa para empezar a reconstruir algunas zonas de estas características.

Según dijo, esto ya se ha adelantado en algunas zonas. “No estamos inventando nada. La Gobernación del Valle ha desarrollado experiencias exitosas de mejoramiento de vivienda apoyadas en la autoconstrucción, que demuestran cuánto puede lograrse cuando a las familias se les proporcionan los medios para mejorar sus propias casas”, señaló el ministro.

Aclaró que darle materiales a quien perdió su hogar no es abandonarlo a su suerte, sino que es brindarle las herramientas para levantarse y reconstruir su hogar con dignidad.

“A las empresas colombianas del sector de la construcción: las necesitamos. Cada lámina, cada ladrillo, cada bulto de cemento y cada pieza de madera que podamos movilizar mediante la solidaridad privada puede ayudar a que una familia afectada por este terremoto vuelva cuanto antes a su hogar”, afirmó el jefe de la cartera política.