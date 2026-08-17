SEMANA: ¿Hay un límite establecido de cuándo se van a dejar de buscar los cuerpos de los desaparecidos tras el terremoto?

ARIEL CORTÉS (A.C.): No hay ningún límite. Tuvimos un pico que es el de la llegada de los muertos en esa margen de 72 horas. Recibimos 304 cuerpos, de los cuales identificamos 303, nos falta uno por identificar y entregamos 288 de los cuales menores de edad son 22.

Ahora, lo que viene es a largo plazo y distribuido en unos meses que son los cuerpos que se empiezan a atender a partir de lo que encuentran bajo los escombros, eso se relaciona en cierta forma con el tema de los desaparecidos.

Medicina Legal ha estado al frente de la información de desaparecidos, que en este momento tenemos 427. Ahí lo que hacemos es recoger la información, estamos unificando todas las bases del país y esta semana empezaremos a llamar a los familiares de los desaparecidos tomar las muestras genéticas, en especial de padres y madres, para que con los cuerpos que lleguen y no podamos verlos desde el punto de vista de dactiloscopia o de lofoscopia, empezar a tomar las muestras genéticas para poder cotejar con los padres y así conocer los cuerpos a quienes pertenecen.

Asocapitales presentó reporte de personas fallecidas, desaparecidas y heridas tras siete días del terremoto

SEMANA: ¿Por qué es importante ese proceso?

A.C.: Para identificar es necesario cotejar con las huellas dactilares en la Registraduría Nacional de Servicio Civil y ahí sabemos quién es, pero como la gente empieza a perder los pulpejos de las huellas dactilares y los tejidos blandos por el tiempo de descomposición del cuerpo, lo que hacemos es tomar cartas dentales, que se puede cotejar también con lo que haya manejado un odontólogo personal de alguien, o con genética. Entonces los padres y madres, que son los más cercanos, deben ir a Medicina Legal para entregar la muestra genética que se toma de sangre y nosotros, cuando lleguen los cuerpos, empezamos a tomar nuestras genéticas óseas para hacer un cotejo con los padres y las madres y así saber de quién es el cuerpo, eso es lo que viene de aquí para adelante.

SEMANA: ¿Por qué hay diferencias de la cifra de desaparecidos que ustedes manejan con otras entidades?

A.C.: Hay que tener en cuenta que la cifra de desaparecidos siempre va a variar. Por ejemplo, tenemos los 427, pero ya aparecieron vivos 125 y fallecidos 78. La cifra va a empezar a subir y a bajar porque si aparecieron vivos toca descontarlos, si aparecieron muertos, toca descontarlos, pero si surgen desaparecidos, en el sentido de que alguien diga no aparece tal persona, aumenta, entonces la cifra siempre va a variar para arriba o para abajo. La determinación que se hizo en el Puesto de Mando Unificado (PMU) es que Medicina Legal va a manejar los datos, entonces nosotros estamos cogiendo los datos de Asocapitales, de las secretarías, de los registros departamentales y empezamos a unificar todo y por eso llegamos a 427.

Continúa la búsqueda de desaparecidos. Foto: Policía de Cali

SEMANA: ¿Todavía hay vida debajo de los escombros?

A.C.: Nosotros no manejamos ese tema, el nuestro es desaparecidos y fallecidos. Eso toca preguntarle a los rescatistas del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR), de la UNGRD.

SEMANA: ¿Hasta cuándo se seguirán buscando sobrevivientes de esta tragedia?

A.C.: Hoy en día la tecnología, a través de drones y otros elementos, puede encontrar los puntos donde hay calor humano. Entonces uno puede pensar cuánto puede resistir un cuerpo en algún sitio. Yo conozco casos que han durado más de 20 días, pero son casos excepcionales. Entonces hay que determinar una serie de variables para mirar todo en un contexto.

SEMANA: ¿Cómo es el proceso de identificación de una persona fallecida?

A.C.: La persona llega y si el cuerpo no se ha descompuesto, se toman las huellas y las cruzamos con bases de datos y ahí sabemos quién es la persona, la identificamos y entregamos el cuerpo. Se nos vuelve un poco complicado cuando es un extranjero porque no tiene la información en las bases de datos de la Registraduría.

Por ejemplo, hemos encontrado extranjeros: siete de Venezuela, uno de Panamá, uno de Países Bajos y dos mexicanos. Hasta ahora tenemos 11 personas extranjeras. Nosotros podemos determinar porque aparece un número de identificación y la cruzamos con organismos internacionales para poderlo determinar.

Las otras opciones son con la carta odontológica. Nosotros tenemos experiencia de recuperar huellas dactilares, pero sino, nos toca la genética que se coteja con un familiar. En Colombia no existe un banco de genética con el que uno pueda cruzar esa información, toca que se acerquen los familiares para hacerlo. A partir de mañana esperamos sacar un comunicado para los que tengan familiares desaparecidos, que se acerquen a Medicina Legal y se tomen las muestras para hacer la base de genética y poder comparar con los cuerpos.

SEMANA: Un ciudadano que está buscando a un familiar, a un ser querido, ¿cómo puede saber si esa persona se encontró lamentablemente fallecida en los escombros?

A.C.: Hay dos formas. Primero, nosotros estamos sacando unos comunicados todos los días en los que salen las personas fallecidas que hemos identificado. Y la segunda, si no aparecen en ese listado, lo mejor es acercarse a Medicina Legal a partir de mañana martes para que se tomen las muestras genéticas, en este caso muestras en sangre, para poderlo mandar a un laboratorio donde sacamos la información genética y tenemos en un banco la información para que cuando lleguen los cuerpos empecemos a hacer los cruces de cotejo con los que dejan en el banco y así manifestar si apareció o no un familiar.

SEMANA: ¿Cuántos cuerpos ha recibido Medicina Legal a causa del terremoto?

A.C.: Hemos recibido 304 cadáveres en el Instituto y sabemos que el sector salud certificó cinco. Hemos identificado 298 y hemos entregado 288 cuerpos. Tenemos en este momento pendientes de entregar 16 y pendientes de identificar solamente seis cuerpos.

Por zonas: cinco cuerpos en Caldas, uno en Cauca, 11 en en Chocó, 13 en Quindío, 109 en Risaralda y 275 en Valle del Cauca, para un total de 304, más los cinco certificados por el sector salud, para un total de 309.