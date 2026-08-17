El presidente Abelardo De La Espriella destacó en la noche de este 17 de agosto, durante su primera alocución presidencial, públicamente la labor de la primera dama, Ana Lucía Pineda, durante la atención de la emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

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El reconocimiento se produjo durante la primera alocución presidencial de De la Espriella después de su posesión y de la tragedia que marcó el inicio de su mandato. El jefe de Estado aseguró que la respuesta ante la emergencia debe estar acompañada por la unión de los colombianos y el trabajo conjunto para levantar nuevamente las regiones afectadas.

“Nuestro deber ante la adversidad es enfrentarla y unir al país bajo una premisa clara y contundente: la patria la reconstruimos juntos”, afirmó.

El reconocimiento a Ana Lucía Pineda

En medio de su mensaje, el mandatario hizo una mención especial a la primera dama y aseguró que ha trabajado directamente en la recolección, organización y envío de asistencia humanitaria.

“Quiero reconocer de manera especial el trabajo incansable de la primera dama, Ana Lucía Pineda. Ella ha liderado la recolección, organización y envío de ayudas humanitarias a través de la campaña Colombia, un solo corazón, junto a las Tigresas de la Patria, a miles de voluntarios y al sector privado, que ha ayudado muchísimo”, expresó.

De acuerdo con De la Espriella, por medio de esta labor se han canalizado cientos de toneladas de elementos indispensables para las familias damnificadas por el terremoto.

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“También la primera dama ha canalizado cientos de toneladas de alimentos, agua, medicamentos, ropa, elementos de aseo y materiales. Gracias a su labor, la solidaridad ha llegado a veredas, corregimientos y barrios donde más se necesita”, señaló.

Fue después de destacar ese trabajo cuando el presidente dejó uno de los momentos más personales de su primera alocución al referirse directamente a su esposa.

“Gracias, gracias por tanto, vida mía”, expresó De la Espriella.