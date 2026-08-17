Vicepresidente Restrepo se pronuncia por polémica de ministro Beltrán y pide priorizar la emergencia: “Estamos dando la batalla”

José Manuel Restrepo fue consultado este lunes 17 de agosto por el viaje del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a Santa Marta este fin de semana, en medio de la emergencia provocada por el terremoto. El vicepresidente evitó profundizar en la controversia y centró su mensaje en la atención de las familias damnificadas.

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Al ser consultado sobre la situación del jefe de la cartera de Vivienda, Restrepo puso el foco en lo que, aseguró, debe concentrar en este momento los esfuerzos del Gobierno Nacional: la ayuda humanitaria y la atención de las miles de familias golpeadas por la tragedia.

“Mi mensaje en este momento es un mensaje de que tenemos que fortalecernos alrededor de este propósito de ayuda humanitaria. Tiene que ser nuestra prioridad en este instante”, aseguró el vicepresidente.

“El dolor de las familias es gigantesco”

Restrepo hizo énfasis en la difícil situación que enfrentan quienes perdieron familiares, viviendas o resultaron afectados por el terremoto, mientras continúan las labores de atención y recuperación en diferentes zonas del país.

“El sentimiento que tienen las familias hoy en Colombia de dolor es gigantesco y para ellos estamos aquí dando la batalla y trabajando, y lo seguiremos haciendo”, manifestó.

Sus palabras se producen en medio de los cuestionamientos contra Beltrán por su desplazamiento a Santa Marta mientras Colombia enfrentaba las consecuencias de una de las emergencias más graves de los últimos años.

El ministro ha explicado que se encontraba con su familia y ha defendido que continuó atendiendo sus responsabilidades. La controversia, sin embargo, ha generado distintas reacciones dentro y fuera del Gobierno sobre la actuación que deben tener los altos funcionarios durante una emergencia nacional.

🔵 El vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió a la polémica por el viaje del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a Santa Marta durante la emergencia por el terremoto.



🔹 Restrepo aseguró que la prioridad del Gobierno debe ser atender a las familias afectadas:… pic.twitter.com/sDShdd413v — La FM (@lafm) August 17, 2026

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Restrepo, por su parte, no entró a calificar directamente la conducta del ministro y optó por insistir en que la prioridad inmediata debe estar en las víctimas y en fortalecer la respuesta humanitaria.

El terremoto del 10 de agosto ha dejado graves afectaciones en diferentes departamentos del país y mantiene desplegadas a autoridades, organismos de socorro y entidades del Gobierno en labores de búsqueda, atención de damnificados, evaluación de daños y entrega de ayudas.