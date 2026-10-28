Vuelve el Tren de Navidad a Bogotá: cuánto cuesta el pasaje y cuándo se podrá disfrutar del ‘show’ de juegos pirotécnicos

La Navidad comienza a sentirse en Bogotá con el regreso de uno de los planes más esperados de la temporada: el Tren de la Navidad. Para este año, esa experiencia promete llenar de luces, música y personajes navideños las noches de miles de familias que buscan una actividad diferente para compartir durante las fiestas de fin de año.

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El recorrido estará disponible desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027, con una ruta que conecta varios puntos de la capital con la estación La Caro, ubicada en Chía, Cundinamarca. Sin embargo, hay fechas en las que el servicio no funcionará: el 24 y el 31 de diciembre de 2026, y el 1.° de enero de 2027.

Uno de los principales atractivos será la decoración luminosa del tren, que estará acompañada por música navideña, Papá Noel, sus duendes y otros personajes que animarán el recorrido.

La experiencia también incluye un espectáculo de juegos pirotécnicos que busca sorprender a los pasajeros durante la parada en territorio de Cundinamarca.

El viaje comienza en el costado occidental del centro comercial Gran Estación, desde donde el tren sale aproximadamente a las 6:45 p. m. Después se dirige a la estación Usaquén, donde está prevista una parada hacia las 7:15 p. m. para que los asistentes disfruten de la música, se tomen fotos y compartan con los personajes.

Luego de esto, el recorrido continúa cerca de las 8:00 p. m. rumbo a la estación La Caro, en Chía, a la que se espera llegar alrededor de las 8:50 p. m. Allí se llevará a cabo el espectáculo pirotécnico antes de iniciar el regreso, aproximadamente a las 9:20 p. m., con una parada en Usaquén y llegada final a Gran Estación.

En cuanto al precio, el tiquete tiene un valor de $ 78.000 por persona. Los menores de tres años que viajen en brazos y no ocupen un asiento no necesitan pagar entrada.

Además, los vagones cuentan con sillas reclinables, baños y puestos numerados para brindar mayor comodidad durante el trayecto.

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Quienes quieran asegurar su lugar podrán consultar la preventa en la estación Usaquén, de lunes a viernes, entre las 8:30 a. m. y las 4:30 p. m. También se espera la habilitación de compras a través de los canales oficiales de Turistren.

La recomendación es llegar con anticipación, vestir con ropa abrigada, usar zapatos cómodos y mantener vigilados a los niños. Como el servicio no cuenta con parqueadero, se aconseja utilizar transporte público para llegar al punto de salida y disfrutar de esta experiencia navideña sin problema alguno.