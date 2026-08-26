‘Mi pobre Angelito’ sigue llorando la muerte de sus protagonistas

Catherine O’Hara (Kate McCallister, la mamá de Kevin)

Falleció el 30 de enero de 2026 a los 71 años. La ganadora del Emmy Catherine O’Hara, quien protagonizó éxitos como “Schitt’s Creek” y “Mi pobre angelito”, murió de un coágulo sanguíneo en sus pulmones, reveló su certificado de defunción.

La actriz canadiense fue trasladada de emergencia al hospital el 30 de enero tras presentar dificultades para respirar en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

La estrella de 71 años, quien actuó en “Beetlejuice” y más recientemente en la sátira de Apple TV “The Studio”, fue declarada sin vida poco después.

El certificado de defunción de la actriz indicó que murió de embolia pulmonar, y mencionó un cáncer rectal como factor secundario.

O’Hara nació en Toronto en 1954, donde comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría en varias producciones, incluyendo la muy exitosa serie “Schitt’s Creek”. Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado de Levy, en “Double Negative” (1980).

Tras varios papeles en televisión, O’Hara conquistó al público con su rol en “Beetlejuice” de Tim Burton, donde interpretó a Delia, la frívola madrastra de Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder.

Más tarde se casaría con el diseñador de producción de la cinta, Bo Welch, con quien tuvo dos hijos, Matthew y Luke.

Dos años después, otro rol maternal sellaría su carisma en la gran pantalla al actuar como la mamá de Macaulay Culkin en la taquillera comedia “Mi pobre angelito” que disparó la carrera del entonces actor infantil.

O’Hara volvería al papel en la secuela de la cinta “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York” (1992), y colaboraría nuevamente con Burton al darle voz a Sally, protagonista de la animada “El extraño mundo de Jack”.

Le siguieron una serie de roles en televisión, incluyendo participaciones en “El show de Larry David”, “Modern Family” y la distópica “The Last of Us”. Pero sin duda fue su protagónico en “Schitt’s Creek” el que la volvió un referente contemporáneo.

El papel le dio un Emmy a la mejor actriz en 2020. También conquistó un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores de Hollywood SAG.

John Heard (Peter McCallister, el papá de Kevin)

Murió el 21 de julio de 2017 a los 71 años. El actor John Heard, más conocido por el papel de padre en la exitosa película de los años 90 “Home Alone” (Mi pobre angelito o Solo en casa), falleció tras una cirugía.

El sitio de celebridades TMZ dijo que el actor fue hallado muerto en un hotel de Palo Alto, California, donde se recuperaba de una intervención quirúrgica. Los representantes de Heard no respondieron a los intentos de contactarse con ellos.

El veterano actor se hizo famoso después de cumplir el papel de Peter McCallister --el padre del pícaro Kevin, representado por Macaulay Culkin-- en la comedia familiar “Home Alone” y su segunda etapa, “Home Alone 2: Lost in New York”.

Nacido en Washington DC el 7 de marzo de 1945, Heard trabajó en teatro antes de pasar a la pantalla grande. Conocido por muchos como “el padre de Home Alone”, Heard también actuó en películas como “Between the Lines”, “Heart Beat”, “Cutter’s Way” y “Big”.

John Candy (Gus Polinski, el músico de polka)

Murió el 4 de marzo de 1994 a los 43 años. Durante la historia, en la que Kevin (Culkin) enfrenta a dos torpes ladrones que quieren robar su casa, aparecen varios personajes que son claves en el desenlace de la película, en la que también se muestra el drama de su mamá por intentar regresar a su hogar.

Uno de esos personajes fue John Candy, quien encarnó a Gus Polinski, líder de una agrupación de polca que ofreció llevar a la madre de Kevin a su casa luego de no encontrar un vuelo disponible a Chicago, donde se encontraba su hijo.

El hombre, amable y de aspecto bonachón, fue interpretado por el actor canadiense John Candy y es recordado por ser el único que ofreció ayuda a Kate cuando, en medio del desespero, intentaba regresar a casa.

La historia de Candy fue corta, pero quedó grabada en la mente de quienes, año tras año, ven esta película que, usualmente, la transmiten en diciembre. En la vida real, este actor falleció en 1994, tan solo cuatro años después del estreno mundial de la cinta.

Su deceso se produjo en Durango, México, cuando tomaba un descanso en medio de la grabación de la película Wagons East; allí, luego de cenar con sus asistentes, se fue a dormir a su habitación, donde finalmente fue hallado sin vida.

El actor tenía 43 años de vida y venía luchando contra problemas de sobrepeso; en el momento de su muerte se conoció que en su familia había personas con antecedentes de problemas cardiacos y que venía sufriendo altos niveles de estrés ligados al rodaje de la cinta Wagons East.

Roberts Blossom (Old Man Marley, el vecino del recogedor de nieve)

El actor y poeta estadounidense, recordado globalmente por su interpretación del Viejo Marley en la película navideña Home Alone (Mi pobre angelito / Solo en casa), falleció de un accidente cerebrovascular.

Nació el 25 de marzo de 1924, en New Haven, Connecticut y murió el 8 de julio de 2011, a los 87 años, en Santa Mónica, California. Su versatilidad le permitió navegar con facilidad entre el cine de terror, el drama y las producciones familiares. La cinta de Mi pobre Angelito le dio alto reconocimiento.

Murió el 8 de julio de 2011 a los 87 años.

Brenda Fricker (la mujer de los palomas en Mi pobre angelito 2)

Falleció en julio de 2026 a los 81 años. La actriz irlandesa Brenda Fricker, ganadora de un Óscar en 1990 por su papel en “Mi pie izquierdo” (“My left foot”) y conocida también por su interpretación en la segunda entrega de “Home alone”, falleció en Dublin, capital de la República de Irlanda.

“Con profunda tristeza comparto la noticia de que la querida actriz Brenda Fricker falleció en Dublín, a la edad de 81 años”, indicó su agente en un comunicado enviado a la Agencia France Press, en el que mencionó “problemas de salud”.

Brenda Fricker comenzó su carrera en televisión y se dio a conocer gracias a su papel de la enfermera Megan Roach en la serie “Casualty”, a mediados de la década de 1980.

Su actuación en “Mi pie izquierdo” le valió el Óscar a la mejor actriz de reparto, y se convirtió en la primera irlandesa en conseguirlo. La película cuenta la historia de un hombre que nació con parálisis cerebral.

La actriz también dejó huella entre el gran público con “Home alone 2” (“Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York”, “Solo en casa 2: Perdido en Nueva York”), un éxito mundial en el que interpretaba a la mujer de las palomas de Central Park, quien entabla amistad con Kevin, el personaje interpretado por Macaulay Culkin.

El primer ministro irlandés, Micheál Martin, se declaró “profundamente entristecido” por la muerte de la actriz.

Tim Curry (el recepcionista del hotel Plaza en Mi pobre angelito 2)

Falleció a los 80 años este 26 de agosto de 2026.

El actor británico Tim Curry, famoso por su papel como Dr Frank-N-Furter en el filme musical de culto “The Rocky Horror Picture Show,” murió a los 80 años, informó este miércoles el sitio especializado TMZ.

Murió Tim Curry, famoso actor recordado por ‘It’, ‘Mi pobre angelito 2′ y ‘Rocky Horror’, a los 80 años; esto se sabe

Curry estuvo enfermo durante la última década, a consecuencia de un accidente cerebro vascular. Murió en su residencia de Los Angeles, según TMZ, que menciona fuentes anónimas.

El actor, que comenzó su carrera en el teatro en Londres, hizo primero el papel de científico loco en la obra “Rocky Horror” antes de retomarlo en la película de 1975, que sigue siendo puesta en los cines medio siglo después.

También trabajó en la miniserie de televisión “It”, como el payaso siniestro Pennywise, y en las películas “Annie,” “Clue” y “Los Angeles de Charlie”. En ‘Mi pobre angelito 2′, él era el recepcionista del hotel en Nueva York (Estados Unidos).

Con información de agencias